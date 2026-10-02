El Monumental, impecable después de Lali y a la espera de la Selección Argentina

Desde River aseguran que el campo de juego del Monumental está "10 puntos" después del recital y a un día de lo que será el primer duelo de la Albiceleste.

Si bien la Selección Argentina todavía aguarda por el arribo de Burkina Faso al país para el partido amistoso del sábado, el que está listo es el Estadio Monumental . Después del recital de Lali, el campo de juego del estadio de River luce un verde impecable y, aseguran, estará en óptimas condiciones para recibir a la Albiceleste.

Si bien en el pasado los recitales han traído dolores de cabeza en River por el estado en el que quedaba el campo de juego, lo cierto es que esta vez en el Millonario aseguran que se encuentra "10 puntos". A diferencia de lo que sucedió la última vez, cuando AC/DC tocó en Núñez y el campo de juego quedó muy dañado, esta vez el operativo post show de Lali fue mucho más veloz.

Por un lado, ayudó que se trató de una sola fecha, por lo que el operativo se activó de inmediato. Por el otro, la lluvia posterior al show no afectó al césped, dado que los plásticos fueron retirados antes de que esto suceda, algo que ayudó a evitar una combinación de humedad y encierro en el campo.

De esta manera, el híbrido césped que presenta el Estadio Monumental se encuentra en óptimas condiciones. Eso sí, habrá que estar atentos dado que se pronostican más lluvias que pueden hacer que la cancha quede "blanda" para la hora del partido.

Los partidos que se vienen en el Monumental

Dos serán los partidos que hospede el Monumental. El primero, el sábado ante Burkina Faso, en tanto que el segundo encuentro será el martes próximo, ante Benín, en el marco de la despedida de Leo Messi. Luego, River volverá a su casa recién el 10 de octubre, para recibir a Estudiantes de Río Cuarto, por la recta final del Torneo Clausura.