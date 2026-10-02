Carlos Tevez confirmó su partido homenaje en La Bombonera

A cinco años de su alejamiento de Boca en 2021, Carlos Tevez tendrá su último baile en el estadio donde se transformó en leyenda.

El partido de despedida de Carlos Tevez sería a fines de 2026.

El exdelantero de Boca, Carlos Tevez , anunció oficialmente a través de sus redes sociales la realización de su esperado partido homenaje en La Bombonera. A cinco años de su alejamiento de Boca en 2021, el Apache tendrá su último baile en el estadio donde se transformó en leyenda, bajo los lemas "Adiós Apache" y "De alcanzapelotas a leyenda".

La transmisión televisiva estará a cargo de ESPN y, aunque la fecha y el horario no han sido oficializados, se prevé que el evento se lleve a cabo a fines de 2026.

Surgido de las inferiores del club de la ribera, Tevez disputó 279 partidos oficiales y anotó 94 goles con la camiseta Azul y Oro y su legado incluye la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 2003, la Copa Sudamericana en 2004 y siete títulos nacionales.

A nivel internacional, Tevez construyó una carrera brillante en instituciones como Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus y Shanghái Shenhua.

A lo largo de su trayectoria profesional totalizó 747 partidos, 308 goles y 144 asistencias, conquistando una UEFA Champions League y dos Premier League con el United, una Premier League con el City y alcanzando la final europea con la Juventus en 2015, previa a su regreso al Xeneize.

Tras su retiro como futbolista, el exdelantero incursionó como director técnico en el fútbol argentino, donde dirigió a Rosario Central, Independiente y Talleres de Córdoba.

¿Quiénes vendrán a la despedida de Carlos Tevez?

Para su despedida, Tevez pretende convocar a grandes estrellas del fútbol mundial con las que compartió equipo, entre las que destacan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar, Paul Scholes, Rio Ferdinand, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Nemanja Vidi, Park Ji-sung y Patrice Evra.

Este tributo no solo congregará a miles de hinchas en Brandsen 805, sino que permitirá a la directiva xeneize reencontrarse con sus referentes históricos.