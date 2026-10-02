El riesgo país continúa en subida y este viernes superó los 650 puntos, el valor más alto en lo que va del año. Las acciones argentinas operan con disparidades

El riesgo país continúa la escalada y llegó al valor más alto del año.

El riesgo país continúa con su escalada y alcanza el valor más alto de 2026, al trepar por encima de los 650 puntos y, de esta manera, suma una nueva jornada en alza. Con este nuevo salto, el indicador que elabora el JP Morgan alcanza los 655 puntos, registrando un incremento de 19 unidades o el equivalente a 3% frente al jueves.

El valor más alto había sido alcanzado en marzo, cuando el último día de ese mes se había ubicado en los 637 puntos. El jueves quedó a un punto de ese récord y este viernes abrió las operaciones con una nueva marca en 11 meses.

Con dos días de octubre, el ponderador ya acumula un aumento de 7,9%. En el balance de lo que va de 2026 la prima de riesgo país ya acumula un incremento de 81 enteros, lo que representa una suba del 14,7%.

El desempeño surge como consecuencia de otra mala jornada de los títulos soberanos, los cuales caen hasta 0,4%.

En tanto, las acciones argentinas operan con disparidades en Wall Street, con subas que llegan al 2,7% (Loma Negra) y pérdidas que superan el 4% (Globant).

En el plano local, el Merval avanza 0,5% hasta los 2.711,841 puntos y la Bolsa porteña opera con resultados mixtos, acoplándose al clima financiero internacional.