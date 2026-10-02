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Copa Argentina: la semifinal entre Boca y Banfield tiene fecha confirmada

El duelo entre el Xeneize y el Taladro, que definirá al segundo finalista de la Copa Argentina se jugará el sábado 14 de noviembre, con hora y sede a definir.

2 de octubre 2026 · 16:30hs
La Copa Argentina ya tiene definida sus fechas.

La Copa Argentina ya tiene definida sus fechas.

Después de mucha incertidumbre, finalmente se confirmó que Boca y Banfield jugarán la semifinal de la Copa Argentina 2026 el sábado 14 de noviembre, en fecha FIFA, con hora y sede a confirmar. Aunque la final estaba pautada para el 4 de ese mes, las complicaciones del calendario ante la triple competencia del Xeneize obligaron a postergar las fechas previstas.

Si bien se especuló con que se podía llevar a cabo la primera semana de octubre, a fines de octubre o incluso en el comienzo de noviembre –previo al Superclásico–, el panorama cambió en las últimas horas y la organización decidió posponer las últimas dos fases del certamen más federal del país para el cierre del año.

Considerando que entre el 9 y el 17 de noviembre habrá una nueva ventana de fecha FIFA, la cuestión a tener en cuenta, fundamentalmente del lado del Xeneize, es que podría perder algún futbolista para jugar la semifinal de la Copa Argentina. Una situación similar ocurrió en los cuartos de final ante Racing, cruce en el que no pudo contar con Álvaro Montero por su convocatoria a la Selección de Colombia.

Lo positivo para Boca, en cuanto a la conformación de un fixture ajetreado que de a poco va quedando confirmado hacia el cierre del 2026, es que este partido no se superpondrá en el camino con la Copa Sudamérica. La llave contra Vasco da Gama, por la misma instancia, fue programada para el 13 y el 20 de octubre.

La otra semifinal de la Copa Argentina

En ese sentido, también quedó definido que la otra semifinal de la Copa Argentina entre Atlético Tucumán y Platense se disputará el 28 de noviembre; mientras que la final será el 2 de diciembre.

Copa Argentina Boca Banfield Fútbol
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