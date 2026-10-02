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Los equipos paranaenses juegan por la fecha 13 de la Liga Provincial

Este viernes habrá acción por la Liga Provincial de Mayores Masculina de la FBER. Urquiza de Santa Elena-Recreativo, el destacado.

2 de octubre 2026 · 16:58hs
Recreativo está tercero en la Zona C de la Liga Provincial.

Prensa Recreativo

Recreativo está tercero en la Zona C de la Liga Provincial.

La fecha 13 trae consigo una serie de partidos muy atractivos, los que repercutirán en las posiciones pensando en lo que se viene de la Liga Provincial de Mayores Masculina que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER). Los partidos fueron programados para la noche de este viernes.

De los cinco encuentros en la zona C, hay dos que son los más sobresalientes: Urquiza de Santa Elena ante Recreativo y Olimpia contra Ciclista. El resto también tiene su valor: Sionista tiene la chance de seguir como puntero ante Paracao, Quique quiere avanzar ante el colista Estudiantes y Talleres se presenta en La Paz en busca de la recuperación.

Recreativo tiene una examen de carácter y buen básquet cuando esta viernes por la noche visite a Urquiza de Santa Elena en un muy atractivo duelo. El dueño de casa, único escolta del líder Sionista, cuenta con una localia muy fuerte. Desde ya intentará apoyarse en ella a la espera de un rival que buscará dar un paso muy importante en el campeonato.

Recreativo, tercero en la tabla, sabe que ganar esta noche es subir escalones y quedar muy bien parado para lo que se viene.

Olimpia recibe a Ciclista en un encuentro de similares características. Dos equipos que pretenden ser protagonistas y que hoy se encuentran a sabiendas que en este cara a cara hay mucho en juego. Ganar es subir pretensiones, caer derrotado es perder casilleros importantes.

El único puntero del grupo, Sionista, tiene una inmejorable oportunidad de seguir solo en lo más alto de la zona C. En su cancha enfrenta Paracao, uno de los equipos más débiles del grupo.

Estudiantes y Quique chocan en el Parque con objetivos bien claro. El CAE salió de perdedor y ahora quiere empezar a enderezar el rumbo. El Decano va por un triunfo elemental para su propósito, señala Paraná Deportes.

Talleres viaja a La Paz con la idea de reponerse de las recientes derrotas. Se topa con un Independiente que mejoró y mucho en sus últimas presentaciones y ahora quiere ratificar este crecimiento en su cancha.

Programación de la fecha 13 de la Liga Provincial

Zona C

A las 21.30, Urquiza – Recreativo

A las 21.30, Olimpia – Ciclista

A las 21.30, Estudiantes – Quique

A las 21.30, Independiente – Talleres

A las 21.30, Sionista – Paracao

Posiciones

Sionista 22 puntos (10-2)

Urquiza 21 puntos (9-3)

Ciclista 20 puntos (8-4)

Recreativo 20 puntos (8-4)

Independiente 19 (7-5)

Olimpia 19 puntos (7-5)

Quique 18 puntos (6-6)

Talleres 14 puntos (2-10)

Paracao 14 puntos (2-10)

Estudiantes 13 puntos (1-11)

Liga Provincial FBER Urquiza Recreativo
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