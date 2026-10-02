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Frigerio evaluó en París herramientas de financiamiento para proyectos estratégicos de Entre Ríos

Frigerio se reunió con la Agencia Francesa de Desarrollo para analizar alternativas destinadas a impulsar iniciativas de saneamiento y transición energética.

2 de octubre 2026 · 16:39hs
Frigerio evaluó en París herramientas de financiamiento para proyectos estratégicos de Entre Ríos.

Frigerio evaluó en París herramientas de financiamiento para proyectos estratégicos de Entre Ríos.

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro con representantes de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en París, donde evaluó nuevas alternativas de financiamiento para concretar proyectos estratégicos de Entre Ríos. La reunión se desarrolló en el marco de la Argentina Week, que reúne a autoridades y representantes de distintos sectores para promover inversiones y fortalecer vínculos internacionales.

Durante el encuentro se analizaron herramientas financieras para iniciativas vinculadas al tratamiento de residuos y la transición energética, dos áreas consideradas prioritarias para el desarrollo sostenible de la provincia.

También se abordó la posibilidad de incorporar al Consejo Federal de Inversiones (CFI) a mecanismos de garantía que permitan facilitar y agilizar los procesos necesarios para avanzar con estos proyectos.

Financiamiento para impulsar inversiones

«El financiamiento es clave para que las inversiones se concreten», sostuvo Frigerio, quien destacó el papel del Estado en la generación de condiciones para el desarrollo de iniciativas estratégicas.

En ese sentido, remarcó la importancia de acercar instrumentos financieros y mecanismos de garantía que contribuyan a reducir obstáculos y facilitar el acceso a recursos.

El mandatario señaló que estos encuentros forman parte de los objetivos de la participación entrerriana en la Argentina Week: establecer vínculos con organismos e instituciones internacionales y ampliar las posibilidades de concretar proyectos en la provincia.

La articulación entre organismos nacionales, provinciales y actores internacionales constituye una herramienta para transformar iniciativas en inversiones, especialmente en sectores que requieren financiamiento de largo plazo.

Residuos y transición energética

La agenda de trabajo permitió poner en valor el potencial de Entre Ríos para desarrollar proyectos relacionados con la gestión de residuos y la transición energética.

Se trata de áreas que demandan inversiones sostenidas y mecanismos de financiamiento adecuados para avanzar en su ejecución. En ese contexto, Frigerio insistió en la necesidad de que el Estado acompañe las iniciativas mediante instrumentos que permitan acelerar su puesta en marcha.

Encuentro con Emmanuel Macron

Como parte de las actividades institucionales de la Argentina Week, Frigerio participó de un encuentro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto a autoridades nacionales, gobernadores y representantes de distintos sectores.

La actividad se enmarcó en la agenda desarrollada en París para fortalecer las relaciones internacionales y generar nuevas oportunidades de inversión y cooperación para las provincias argentinas.

Frigerio París Entre Ríos
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