Nueve proyectos buscan crecer en la Residencia Cinematográfica Timotek

La primera Residencia de Guion y Desarrollo de Proyectos Audiovisuales de Entre Ríos comenzó este viernes en Valle María

Desde este viernes 2 de octubre, Valle María se convirtió en sede de Timotek 2026, la primera Residencia de Guion y Desarrollo de Proyectos Audiovisuales de Entre Ríos que se realiza de manera presencial. La propuesta reúne a realizadores y realizadoras de la provincia y de distintas partes del país para trabajar durante nueve días en el desarrollo de nuevos proyectos cinematográficos.

La iniciativa es impulsada por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) , en asociación con la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Municipio de Valle María, a partir de un convenio específico de colaboración. El objetivo es generar un espacio de formación, intercambio y profesionalización para el sector audiovisual entrerriano.

Bajo el lema “El río conecta, el cine también”, Timotek —palabra que significa “escucha” en lengua chaná— propone vincular creación cinematográfica, identidad regional y circulación federal. Durante las jornadas se desarrollarán instancias intensivas de formación, tutorías y seguimiento de proyectos a cargo de profesionales y referentes del ámbito audiovisual y cultural.

La residencia fue abierta a proyectos de largometraje de ficción, documental, animación o experimentación que se encontraran en una etapa inicial o de desarrollo y contaran con un tratamiento narrativo argumental. Los proyectos seleccionados tendrán siete jornadas de trabajo en Valle María, coordinadas por la cineasta Celina Murga, y luego continuarán su recorrido con instancias específicas dentro de la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), que se realizará del 24 al 29 de noviembre en Paraná.

La propuesta contará además con la participación de tutores e invitados especiales como Clarisa Navas, Ezequiel Radusky, María Alché, Selva Almada e Iván Zgaib, quienes compartirán sus experiencias y recorridos vinculados con la creación, la formación y el trabajo en el ámbito audiovisual.

Entre los proyectos seleccionados se encuentran “Todo bien igual”, de Victoria de Michele; “Las cuchillas”, de Renzo Blanc; “Maromera”, de Martina Beker; “Por un puñado de patacones”, de Manuel Rey; “La solapa”, de Abril Ansaldi; “Tornado del ´97”, de Paula Burna; “Las estelas de una sonrisa”, de Yamila Cabrera; “Cómo se nombra una tormenta”, de Carla Scolari; y “Narda”, de Ingrid Carlson.

La selección también amplía los vínculos con otras provincias. El proyecto de Scolari fue incorporado a través de un convenio con PULSAR, laboratorio de proyectos santafesino, mientras que el de Carlson llegó mediante un acuerdo con el programa Sueña Cine del IAAVIM de Misiones.

El recorrido de Timotek tendrá una segunda instancia en noviembre, cuando los proyectos participen de espacios de mercado de la octava edición del FICER. De esta manera, la residencia busca que el trabajo iniciado en Valle María pueda continuar en otros ámbitos de formación, producción y vinculación profesional.

Con realizadores, tutores e instituciones trabajando en conjunto, Timotek propone así un nuevo espacio para que las historias encuentren tiempo, acompañamiento y herramientas para crecer. Una experiencia que pone al cine entrerriano en diálogo con otras miradas y fortalece la producción audiovisual desde el territorio.