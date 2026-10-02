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Villaguay reactivó la obra de ampliación del sistema de desagües cloacales

En Villaguay luego de un prolongado período de paralización, se reanudaron los trabajos en la nueva planta de tratamiento de efluentes.

2 de octubre 2026 · 16:15hs
Villaguay reactivó la obra de ampliación del sistema de desagües cloacales.

Villaguay reactivó la obra de ampliación del sistema de desagües cloacales.

El intendente de Villaguay, Adrián Federico Fuertes, recibió este jueves a funcionarios nacionales y provinciales en el predio donde se construye la nueva Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales, en el marco de la reactivación de la obra de ampliación del sistema de desagües cloacales.

La recorrida contó con la participación del vicejefe de Gabinete del Interior de la Nación, Gustavo Coria; el secretario de Obras Públicas de la Nación, Bernardo Heredia; y el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos, Hernán Jacob. También estuvieron presentes funcionarios de ambas jurisdicciones y representantes de la empresa constructora.

La reanudación de los trabajos se concretó luego de un extenso período de paralización y de las gestiones impulsadas por el municipio ante organismos provinciales y nacionales para garantizar la continuidad del proyecto.

Un trabajo conjunto entre Nación, Provincia y Municipio

Durante una conferencia de prensa, Fuertes destacó la importancia de la articulación entre los distintos niveles del Estado para concretar obras de infraestructura.

«Está claro que cuando trabajamos en equipo Nación, Provincia y Municipio, dejando de lado las cuestiones menores, los ciudadanos salen beneficiados», expresó el jefe comunal.

En ese sentido, agradeció al gobernador Rogelio Frigerio y a las autoridades nacionales por haber comprendido la relevancia de la iniciativa y posibilitado su continuidad.

«En Villaguay logramos eso y vamos para adelante con un futuro pleno de realizaciones», agregó.

Una inversión estratégica para el saneamiento

El proyecto de ampliación del sistema de desagües cloacales permitirá modernizar integralmente el tratamiento de los efluentes y aumentar la capacidad de procesamiento de la infraestructura existente.

La intervención apunta a responder a las necesidades derivadas del crecimiento urbano de Villaguay y a garantizar una solución de saneamiento con proyección para las próximas décadas.

Por su magnitud y alcance, se trata de una de las inversiones más importantes en materia de saneamiento en la historia de la ciudad.

Ambiente y salud pública

La reactivación de los trabajos representa un avance para la infraestructura sanitaria local, con impacto directo en el cuidado del ambiente y la salud pública.

La ampliación de la capacidad de tratamiento permitirá acompañar el desarrollo de Villaguay y fortalecer un servicio esencial para la calidad de vida de sus habitantes.

La continuidad de esta obra constituye, además, un paso significativo en la planificación de soluciones de infraestructura destinadas a atender las demandas actuales y futuras de la comunidad.

Villaguay Obra planta
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