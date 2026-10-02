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Cambia el rival para el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina

Lionel Messi no tendría su despedida frente Benín sino que sería ante Burkina Faso, que tuvo un problema con su vuelo y no podrá jugar este sábado.

2 de octubre 2026 · 17:41hs
Lionel Messi jugará su último partido con la camiseta Albiceleste.

Lionel Messi jugará su último partido con la camiseta Albiceleste.

Lionel Messi podría tener su último partido con la camiseta Selección Argentina frente a Burkina Faso en lugar de Benín, como estaba programado originalmente. Argentina iba a enfrentarse a Burkina Faso este sábado, a las 21, en El Monumental pero una cancelación en el vuelo de los africanos que no les permitió viajar a tiempo.

Este imprevisto obligaría a cambiar y que Benín sea el segundo rival tras el triunfo ante Bolivia. Este martes 6 de octubre, en el cuál estará Messi y tendrá su último baile con el seleccionado argentino, finalmente Burkina Faso sería el adversario debido a que estarían en condiciones de jugar por la diferencia horaria del viaje.

El inconveniente de Burkina Faso

La selección de fútbol de Burkina Faso atraviesa serias dificultades logísticas para disputar el encuentro de exhibición programado contra el seleccionado argentino, ya que la delegación se encuentra imposibilitada de salir de Marruecos.

Con el fin de destrabar el conflicto a tiempo, las autoridades de la confederación africana gestionaron la contratación de una aeronave privada y esta operación contó con la mediación del embajador de Burkina Faso en territorio marroquí, coordinando el envío de un avión charter procedente de Madrid para buscar a los futbolistas y trasladarlos directamente hacia Buenos Aires, con una hora estimada de arribo fijada para el mediodía del sábado, al límite del horario estipulado para el cotejo.

Ante la incertidumbre del traslado, emergió un plan de contingencia que contempla una modificación en la agenda de los compromisos, debido a que el representativo de Benín ya se encuentra alojado en territorio argentino, por lo que existe la posibilidad de modificar el orden de los oponentes.

Lionel Messi Selección Argentina Burkina Faso amistoso
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