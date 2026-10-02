A dos semanas de la internación de Mirtha Legrand por un cuadro compatible con neumopatía, la conductora permanece en una habitación común.

Mirtha Legrand continúa internada y en recuperación en el Sanatorio Mater Dei.

A dos semanas de su internación por un cuadro compatible con neumopatía, el Sanatorio Mater Dei difundió este viernes un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Mirtha Legrand, de 99 años.

Según informó el centro de salud, la conductora se encuentra en proceso de recuperación y permanece internada en una habitación común, con el objetivo de regresar a su domicilio cuando su evolución lo permita.

Continúa bajo seguimiento médico

El parte señala que Legrand continúa bajo seguimiento de los equipos de kinesiología, nutrición y clínica médica.

«La Señora Mirtha Legrand se encuentra en proceso de recuperación para poder volver a su casa. Está en una habitación común en seguimiento kinésico, nutricional y clínico», indicó el comunicado difundido por el Sanatorio Mater Dei.

La institución no informó nuevos inconvenientes en su evolución y señaló que la recuperación continúa bajo supervisión de los profesionales que intervienen en su atención.

El próximo parte será el lunes

El Sanatorio Mater Dei agradeció además el trato y el respeto recibidos durante la internación de la conductora y de su familia.

«De no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico», indicó el comunicado.

El documento lleva la firma de Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei, y constituye la última actualización oficial difundida sobre la evolución de Mirtha Legrand.