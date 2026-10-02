Residentes de Malvinas plantean restringir el ingreso de ciudadanos argentinos.

El reclamo surgió luego de los episodios vinculados con banderas y consignas sobre la soberanía de las Islas Malvinas

Un nuevo foco de tensión se instaló en las Islas Malvinas a partir de reclamos de residentes que plantearon la necesidad de establecer mayores restricciones al ingreso de ciudadanos argentinos. El planteo surgió luego de una serie de episodios en los que visitantes habrían exhibido banderas argentinas y carteles vinculados con el reclamo de soberanía.

Según informó el diario británico Daily Express, los incidentes se habrían registrado con mayor frecuencia durante las últimas semanas. A partir de esas situaciones, algunos habitantes plantearon incluso la posibilidad de impedir el ingreso de argentinos al archipiélago.

El planteo ante la Asamblea Legislativa

La cuestión fue abordada por la Asamblea Legislativa de las islas. Michael Goss, integrante de ese cuerpo, reconoció que se analizan posibles medidas para evitar nuevos episodios, aunque señaló que las autoridades deben actuar dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.

Goss afirmó que integrantes de la comunidad manifestaron su intención de impedir el ingreso de visitantes argentinos, pero aclaró que actualmente no existe una facultad para establecer una prohibición general.

«Tenemos que ser realistas respecto de lo que permite la ley. En este momento no podemos simplemente impedir que la gente venga», señaló el legislador.

Según sus declaraciones, la Asamblea comenzó a analizar «formas y medios» para responder a las situaciones denunciadas. El planteo apunta particularmente a los casos en los que, según la interpretación de las autoridades isleñas, una visita turística pueda estar vinculada con actividades de carácter político.

«No podemos permitir que haya cada vez más personas que, bajo la idea de que están visitando las islas, lo hagan para impulsar una agenda política. No es aceptable», sostuvo Goss.

Cuáles son los requisitos para ingresar

Los ciudadanos argentinos se encuentran actualmente entre las nacionalidades exentas de visa para ingresar a las islas. La normativa de ingreso exige, entre otros requisitos, contar con un pasaporte válido y acreditar alojamiento, fondos suficientes para la estadía y documentación correspondiente al viaje de regreso o continuación. También se requiere un seguro médico que incluya cobertura para una eventual evacuación.

La información oficial indica que todos los visitantes deben informar dónde se alojarán durante su permanencia. Además, quienes ingresen por vía terrestre deben contar con seguro de viaje con cobertura de evacuación médica, pasaje de regreso y recursos suficientes para cubrir su estadía.

La documentación oficial de aviación de las islas incluye a la Argentina entre los países cuyos ciudadanos están exentos de visa para visitas.

Las recomendaciones sobre símbolos argentinos

Las autoridades isleñas también establecen determinadas pautas de comportamiento para los visitantes. En su información oficial, señalan que el término «Malvinas» es considerado ofensivo por las autoridades locales debido a su utilización en el marco del reclamo argentino de soberanía. Por ese motivo, recomiendan utilizar la denominación «Falkland Islands».

Estas disposiciones forman parte del contexto de una disputa de soberanía que mantienen Argentina y Reino Unido sobre el archipiélago.

En cuanto al ingreso de ciudadanos argentinos, las fuentes oficiales consultadas no establecen actualmente una prohibición general por nacionalidad. La documentación migratoria vigente incluye a Argentina entre los países cuyos ciudadanos pueden ingresar sin visa, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

El planteo de algunos residentes y el debate en la Asamblea Legislativa se producen, por lo tanto, sobre el alcance de las normas existentes y las eventuales medidas que podrían adoptarse frente a actividades que las autoridades locales consideren de carácter político.