A días del tercer River, Lali prepara una celebración monumental

Lali se prepara para regresar al Estadio Monumental el 26 de septiembre, en el cierre de una gira que ya la llevó por ocho estadios y reunió a cientos de miles de personas. Será su tercer River en menos de seis meses

La cuenta regresiva ya comenzó. Lali se prepara para volver al Estadio River Plate y cerrar una de las etapas más importantes de su carrera con un tercer show en el Monumental. La cita será el sábado 26 de septiembre, en una presentación que llega a pedido de sus fanáticos y que promete convertirse en una nueva celebración junto a su público.

Con este concierto, la artista sumará tres estadios River Plate anunciados en menos de seis meses y alcanzará ocho estadios dentro de la gira de No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama. El recorrido comenzó con cinco fechas agotadas en Vélez Sarsfield durante 2025 y continuó con dos River Plate en 2026, donde convocó a más de 160.000 personas .

El fenómeno de Lali excede las cifras de convocatoria. Su último álbum superó las 200 millones de reproducciones y se convirtió en el disco argentino más vendido de 2025, consolidando una etapa artística que marcó un punto de inflexión en su carrera y reforzó su lugar como una de las figuras más convocantes del pop argentino.

Sus anteriores presentaciones en River quedaron además atravesadas por momentos que rápidamente se transformaron en postales de esta era. La lluvia, una producción de nivel internacional y la presencia de invitados como Dillom, Miranda! y DUKI fueron parte de dos noches de celebración que tuvieron además un momento inesperado: la aparición sorpresa de Kylie Minogue, en un encuentro que tuvo repercusión internacional.

Ahora, Lali volverá al Monumental para despedir definitivamente esta etapa. El tercer River no será simplemente una fecha más dentro del tour, sino la oportunidad de cerrar un ciclo que comenzó con Fanático, canción que el próximo 26 de septiembre cumplirá dos años de su lanzamiento.

Aquel tema funcionó como la puerta de entrada a una nueva etapa artística para Lali, marcada por una identidad pop más contundente, grandes producciones y una relación cada vez más cercana con sus seguidores. Dos años después, la artista elegirá nuevamente un estadio River para ponerle el broche final a este recorrido.

La expectativa crece mientras se acerca la fecha y los fanáticos se preparan para una nueva noche multitudinaria. Después de ocho estadios agotados, millones de reproducciones y una era que trascendió la música, Lali encara la recta final de una gira que ya quedó instalada como uno de los grandes fenómenos del pop argentino reciente. Entradas disponibles en allaccess.com.ar