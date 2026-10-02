ATER recordó los vencimientos impositivos previstos para octubre.

ATER informó que octubre operan las fechas de pago de los impuestos Inmobiliario Urbano, Rural y Subrural, además de otras obligaciones provinciales.

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) informó el cronograma de vencimientos impositivos correspondiente a octubre de 2026, que incluye obligaciones de contribuyentes de distintos regímenes y actividades económicas.

Entre las fechas destacadas del mes se encuentran los vencimientos de la quinta cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano y de la tercera cuota del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural.

Fechas para los impuestos inmobiliarios

La quinta cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano y la tercera del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural vencerán el 15 de octubre para las partidas cuyo dígito verificador se encuentre entre el 0 y el 4.

En tanto, los contribuyentes con partidas cuyos dígitos verificadores estén comprendidos entre el 5 y el 9 tendrán plazo hasta el 16 de octubre para cumplir con sus obligaciones.

Otras obligaciones previstas

El calendario de octubre también contempla vencimientos correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos y el Convenio Multilateral.

Asimismo, incluye obligaciones vinculadas al Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales, el Derecho de Extracción de Minerales, el Impuesto de Sellos y los regímenes de agentes de retención y percepción.

El detalle actualizado de las fechas, los períodos fiscales y las obligaciones puede consultarse en la agenda de vencimientos disponible en el sitio oficial de ATER: www.ater.gob.ar.

Boletas digitales y medios de pago

Desde el organismo recordaron que la emisión de boletas de los impuestos provinciales se realiza exclusivamente en formato digital. Los contribuyentes pueden consultar y descargar sus comprobantes desde la página web oficial.

Quienes estén adheridos al servicio de Boleta Digital reciben las liquidaciones directamente en su correo electrónico.

Para quienes prefieran abonar de manera presencial, está habilitado el servicio de Plus Pagos Servicios. En esos puntos de cobro es posible realizar el pago presentando únicamente el DNI, el número de partida, el dominio o el CUIT, según corresponda, sin necesidad de llevar la boleta impresa.

También se encuentran disponibles otras modalidades de pago electrónico, entre ellas el código QR a través de billeteras virtuales, Home Banking y débito automático.

Canales de consulta

Ante dudas sobre los vencimientos, las liquidaciones o los medios de pago, los contribuyentes pueden comunicarse con ATER a través de sus canales oficiales: