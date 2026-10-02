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Selva Almada, Kamiya, Rep y Sasturain serán protagonistas de la Feria del Libro

Selva Almada, Alejandra Kamiya, Miguel Rep y Juan Sasturain serán parte de la segunda edición de la Feria Provincial del Libro en Concordia

2 de octubre 2026 · 14:51hs
Selva Almada, Kamiya, Rep y Sasturain serán protagonistas de la Feria del Libro

La literatura tendrá una nueva cita en Concordia con la segunda edición de la Feria Provincial del Libro, que reunirá a destacados escritores, periodistas, ilustradores y referentes de la cultura durante tres jornadas. El encuentro se realizará el 9, 10 y 11 de octubre, de 10 a 22, en el Centro de Convenciones de Concordia, con entrada libre y gratuita.

Concordia se prepara para una nueva Feria del Libro

Organizada por el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia, la feria tendrá como eje “Entre Ríos se conecta con su fuerza original” y buscará volver a reunir a lectores, autores, editoriales y trabajadores de la cultura. La primera edición, realizada el año pasado, convocó a más de 20 mil personas.

Entre las principales propuestas de esta edición se destacan las participaciones de Alejandra Kamiya, Selva Almada, Miguel Rep y Juan Sasturain, quienes mantendrán conversatorios abiertos con autores y periodistas entrerrianos en el escenario central.

El cronograma comenzará el viernes 9 a las 20, cuando Alejandra Kamiya dialogue con Clara Chauvin. La escritora y narradora es autora de Los restos del secreto y otros cuentos, Los árboles caídos también son el bosque, El sol mueve la sombra de las cosas quietas y La paciencia del agua sobre cada piedra, entre otros libros. Su obra recibió reconocimientos nacionales e internacionales.

El sábado 10 a las 12, Selva Almada participará del acto de apertura junto a Mara Rodríguez. La escritora nacida en Villa Elisa es una de las autoras entrerrianas de mayor proyección internacional y su novela No es un río fue finalista del International Booker Prize. Además, ese mismo día, a las 21, presentará Una casa sola en un espectáculo que combinará literatura y música en vivo junto a Rusi Millán Pastori.

También el sábado, a las 20, será el turno de Miguel Rep, quien conversará con Horacio Osorio y Américo Schvarztman. El reconocido dibujante, caricaturista, historietista y humorista gráfico publicó en los principales medios nacionales y es autor de cerca de 40 libros, entre ellos Bellas Artes y Diego, nacido para molestar, además de versiones ilustradas de clásicos como La Divina Comedia y Don Quijote de la Mancha.

El cierre de los grandes conversatorios estará a cargo de Juan Sasturain, quien el domingo 11 a las 20 dialogará con Oscar Londero. Escritor, periodista, guionista de historietas y divulgador cultural, Sasturain es una figura vinculada especialmente con la literatura policial iberoamericana y con la difusión de la cultura popular.

La programación se completará con mesas dedicadas a la literatura entrerriana, charlas sobre narrativa, edición y poesía, presentaciones de libros, talleres, conferencias, homenajes, actividades para infancias y distintos espectáculos.

Además, la feria reunirá a más de 100 editoriales de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y la República Oriental del Uruguay, ampliando el espacio de encuentro entre lectores y proyectos editoriales de distintas regiones. Durante tres días, Concordia volverá así a convertirse en punto de encuentro para quienes hacen, publican, leen y comparten literatura.

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Selva Almada Feria del Libro Concordia
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