Selva Almada, Kamiya, Rep y Sasturain serán protagonistas de la Feria del Libro

Selva Almada, Alejandra Kamiya, Miguel Rep y Juan Sasturain serán parte de la segunda edición de la Feria Provincial del Libro en Concordia

La literatura tendrá una nueva cita en Concordia con la segunda edición de la Feria Provincial del Libro, que reunirá a destacados escritores, periodistas, ilustradores y referentes de la cultura durante tres jornadas. El encuentro se realizará el 9, 10 y 11 de octubre, de 10 a 22, en el Centro de Convenciones de Concordia, con entrada libre y gratuita.

Organizada por el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia, la feria tendrá como eje “Entre Ríos se conecta con su fuerza original” y buscará volver a reunir a lectores, autores, editoriales y trabajadores de la cultura. La primera edición, realizada el año pasado, convocó a más de 20 mil personas.

Entre las principales propuestas de esta edición se destacan las participaciones de Alejandra Kamiya, Selva Almada, Miguel Rep y Juan Sasturain, quienes mantendrán conversatorios abiertos con autores y periodistas entrerrianos en el escenario central.

FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO

El cronograma comenzará el viernes 9 a las 20, cuando Alejandra Kamiya dialogue con Clara Chauvin. La escritora y narradora es autora de Los restos del secreto y otros cuentos, Los árboles caídos también son el bosque, El sol mueve la sombra de las cosas quietas y La paciencia del agua sobre cada piedra, entre otros libros. Su obra recibió reconocimientos nacionales e internacionales.

El sábado 10 a las 12, Selva Almada participará del acto de apertura junto a Mara Rodríguez. La escritora nacida en Villa Elisa es una de las autoras entrerrianas de mayor proyección internacional y su novela No es un río fue finalista del International Booker Prize. Además, ese mismo día, a las 21, presentará Una casa sola en un espectáculo que combinará literatura y música en vivo junto a Rusi Millán Pastori.

También el sábado, a las 20, será el turno de Miguel Rep, quien conversará con Horacio Osorio y Américo Schvarztman. El reconocido dibujante, caricaturista, historietista y humorista gráfico publicó en los principales medios nacionales y es autor de cerca de 40 libros, entre ellos Bellas Artes y Diego, nacido para molestar, además de versiones ilustradas de clásicos como La Divina Comedia y Don Quijote de la Mancha.

El cierre de los grandes conversatorios estará a cargo de Juan Sasturain, quien el domingo 11 a las 20 dialogará con Oscar Londero. Escritor, periodista, guionista de historietas y divulgador cultural, Sasturain es una figura vinculada especialmente con la literatura policial iberoamericana y con la difusión de la cultura popular.

La programación se completará con mesas dedicadas a la literatura entrerriana, charlas sobre narrativa, edición y poesía, presentaciones de libros, talleres, conferencias, homenajes, actividades para infancias y distintos espectáculos.

Además, la feria reunirá a más de 100 editoriales de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y la República Oriental del Uruguay, ampliando el espacio de encuentro entre lectores y proyectos editoriales de distintas regiones. Durante tres días, Concordia volverá así a convertirse en punto de encuentro para quienes hacen, publican, leen y comparten literatura.