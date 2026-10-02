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Franco Colapinto: "Estamos enfocados en la carrera"

Franco Colapinto palpitó lo que será el GP de Bahréin en Malasia. Este sábado a las 5 es la clasificación. Para la carrera tendrá 15 puestos de penalización.

2 de octubre 2026 · 17:15hs
Franco Colapinto buscará tener un veloz ritmo de carrera el domingo.

Foto: Juan Iribarren.

Franco Colapinto buscará tener un veloz ritmo de carrera el domingo.

Franco Colapinto se enfocó 100% en la carrera del domingo durante las prácticas del viernes que marcaron el comienzo del fin de semana de la Fórmula 1 en Sepang, donde se disputa el Gran Premio de Bahréin.

Franco Colapinto clasifica en Malasia.

Franco Colapinto clasifica en Malasia.

“No preparé la clasificación por los 15 puestos que largo atrás, por eso estamos enfocados en la carrera. El ritmo en la segunda práctica fue bastante bueno”, señaló Colapinto tras concluir el primer día de tarea en el circuito malasio de Sepang, en Kuala Lumpur, el cual conoció y recorrió por primera vez con el Alpine A526 y en donde ocupó el 19° y 22° lugar, en ambas prácticas.

Este sábado desde las 1.30 será la tercera práctica libre, mientras que a partir de las 5 se disputará la prueba de clasificación. El piloto argentino explicó cómo junto a su ingeniero Stuart Barlow delinearon el trabajo del segundo ensayo para evaluar el consumo de combustible, la gestión de neumáticos y el ritmo de vuelta para el domingo ante la penalización de 15 posiciones que deberá cumplir en la grilla de largada debido a los cinco lugares de recargo por el incidente en Baku y otros diez por el cambio de motor (excedió los cuatro permitidos por año).

Sobre el ritmo para el domingo en Malasia

“Hay que intentar avanzar el domingo, tener un buen ritmo y que sea mejor que los demás así lo podemos maximizar un poco más que el resto. Seguro vamos a ir para adelante que es el objetivo”, aseguró el pilarense sobre sus intenciones en la carrera y remontar posiciones para intentar alcanzar la zona de puntos el domingo.

"Por supuesto, estuvimos mucho con alta carga de combustible. Estamos enfocándonos en el ritmo de carrera para el domingo y, con las penalizaciones, por supuesto, simplemente concentrándonos en eso y tratando de tener el mejor ritmo posible para el domingo", agregó.

"Estamos enfocados en tener el mejor ritmo de carrera posible para el domingo y tratando de adelantar a muchos autos", insistió. "El principal foco ha sido la carrera de este fin de semana y, además, con el calor muy intenso es complicado, pero creo que estamos muy enfocados en hacer que el coche sea un poco más fuerte para la carrera", finalizó.

Franco Colapinto Malasia Alpine
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