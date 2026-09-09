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Detuvieron a futbolista de Newell´s con una 9 milímetros

Pablo Altamirano, mediocampista de Newell´s, fue capturado por la policía de Santa Fe con una pistola semiautomática y cinco cartuchos.

9 de septiembre 2026 · 15:29hs
Detuvieron a futbolista de Newell´s con una 9 milímetros

Newells vuelve a estar inmerso en un conflicto policial. En las últimas horas, la Policía de Santa Fe detuvo a Pablo Eloy Altamirano, volante ofensivo de 21 años, tras un episodio que está en proceso de investigación y se trata de esclarecer.

Incautan arma y detienen a futbolista

Luego de la denuncia registrada por una mujer de 26 años, el futbolista de la Lepra y otro joven fueron detenidos alrededor de las 23.45 de este martes en inmediaciones de bulevar 27 de Febrero al 1400. Según el informe policial, se secuestró un arma Bersa BP9FS calibre 9 milímetros, un cargador del arma y cinco cartuchos.

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Si bien se resalta que el arma no estaba cargada, ambos fueron captados por las cámaras de seguridad de la zona portándola. Por esto, en la requisa, las autoridades también secuestraron el Fiat Pulse Abarth negro en el que fueron interceptados y localizados.

Situación procesal y futuro del jugador de Newell´s

Por el momento, no trascendieron detalles sobre las circunstancias que originaron el incidente ni sobre el vínculo que mantenía con los detenidos. Las actuaciones fueron trasladadas a la Comisaría 2ª de Rosario. La situación procesal de los involucrados dependerá de las medidas que disponga la Fiscalía interviniente.

El rosarino, que registra un puñado de partidos en Primera, aparecía en la lista de prescindibles de Newell's, aunque no logró una salida en el anterior mercado, motivo por el que comenzó a trabajar de manera diferenciada. Tras este episodio, desde la entidad confirmaron que se le rescindirá el contrato a la brevedad.

Newell's Futbolista Santa Fe Conflicto
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