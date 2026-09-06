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Newell's logró un agónico empate en El Gigante de Arroyito

En el clásico de la fecha 8, Rosario Central y Newell's igualaron 1 a 1. La Lepra marcó en tiempo de descuento en una polémica jugada.

6 de septiembre 2026 · 17:32hs
El Zorro Cóccaro

El Zorro Cóccaro, sobre el final, marcó el gol del empate para Newell's. 

Newell's rescató un agónico empate como visitante por 1 a 1 en el clásico ante Rosario Central disputado este domingo en el estadio Gigante de Arroyito, válido por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El gol del Canalla lo convirtió Gastón Ávila a los 46 minutos del primer tiempo, mientras que la Lepra igualó el partido de la mano de Matías Coccaro, a los 48 del complemento.

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El equipo de Jorge Almirón obtuvo la ventaja a poco de que finalice el primer tiempo mediante un zurdazo del Gato Ávila que, luego de un córner, capturó un rebote en el área y la puso en el ángulo. Inatajable para Josue Reinatti.

A cinco minutos del final, el Zorro Cóccaro pescó un pelotazo que había quedando bollando en el área de Central y definió para el empate, que en un principio fue anulado por supuesto offside. Luego de la revisión del VAR, el tanto fue convalidado y selló el empate.

Newell's Rosario Central Torneo Clausura Clausura
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