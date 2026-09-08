Tristeza en el fútbol paranaense por la muerte de Alfredo Chapa Cristaldo A los 64 años falleció Alfredo Chapa Cristaldo, histórico utiliero de Belgrano y constante colaborador del fútbol local. 8 de septiembre 2026 · 20:56hs

Alfredo Chapa Cristaldo fue una persona muy querida en el ambiente del fútbol paranaense.

Una profunda tristeza se apoderó del ambiente del fútbol paranaense. A los 64 años murió Alfredo Chapa Cristaldo, histórico utilero del Club Atlético Belgrano. Fue un constante colaborador de la entidad Mondonguera y del deporte en la capital entrerriana. Estaba internado debido a complicaciones cardíacas y pulmonares.

Su hermana confirmó la triste noticia a través de un estado de WhatsApp e, inmediatamente, empezaron a circular los mensajes de consternación por parte de quienes lo conocieron.

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Cristaldo fue una persona simple y siempre se mostraba predispuesto a colaborar con quienes requerían una mano. La despedida de Belgrano Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Belgrano de Paraná (@club.belgrano.parana)