Uno Entre Rios | Ovación | Alfredo Chapa Cristaldo

Tristeza en el fútbol paranaense por la muerte de Alfredo Chapa Cristaldo

A los 64 años falleció Alfredo Chapa Cristaldo, histórico utiliero de Belgrano y constante colaborador del fútbol local.

8 de septiembre 2026 · 20:56hs
Alfredo Chapa Cristaldo fue una persona muy querida en el ambiente del fútbol paranaense.

Alfredo Chapa Cristaldo fue una persona muy querida en el ambiente del fútbol paranaense.

Una profunda tristeza se apoderó del ambiente del fútbol paranaense. A los 64 años murió Alfredo Chapa Cristaldo, histórico utilero del Club Atlético Belgrano. Fue un constante colaborador de la entidad Mondonguera y del deporte en la capital entrerriana. Estaba internado debido a complicaciones cardíacas y pulmonares.

Su hermana confirmó la triste noticia a través de un estado de WhatsApp e, inmediatamente, empezaron a circular los mensajes de consternación por parte de quienes lo conocieron.

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Cristaldo fue una persona simple y siempre se mostraba predispuesto a colaborar con quienes requerían una mano.

La despedida de Belgrano

Alfredo Chapa Cristaldo Muerte Belgrano Fútbol
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