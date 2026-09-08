Una profunda tristeza se apoderó del ambiente del fútbol paranaense. A los 64 años murió Alfredo Chapa Cristaldo, histórico utilero del Club Atlético Belgrano. Fue un constante colaborador de la entidad Mondonguera y del deporte en la capital entrerriana. Estaba internado debido a complicaciones cardíacas y pulmonares.
Tristeza en el fútbol paranaense por la muerte de Alfredo Chapa Cristaldo
A los 64 años falleció Alfredo Chapa Cristaldo, histórico utiliero de Belgrano y constante colaborador del fútbol local.
8 de septiembre 2026 · 20:56hs
Su hermana confirmó la triste noticia a través de un estado de WhatsApp e, inmediatamente, empezaron a circular los mensajes de consternación por parte de quienes lo conocieron.
Cristaldo fue una persona simple y siempre se mostraba predispuesto a colaborar con quienes requerían una mano.