Estudiantes y Newell's igualaron en La Plata

Por la séptima fecha del campeonato, el Pincha y la Lepra sacaron un 0-0 en La Plata que les sentó mejor a los rosarinos.

En uno de los duelos más atractivos de la jornada, Estudiantes igualó 0-0 contra Newell’s en el Estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata. Fue un duelo intenso con llegadas para ambos, pero faltaron los goles en 1 y 57.

El local tomó iniciativa, aunque le costó encontrar la precisión al llegar al área rival. Del otro lado hubo un esquema conservador para intentar salir de contra.

La primera clara en la que los volantes del Pincha pudieron meter un pase filtrado fue con Gabriel Neves que asistió a Joaquin Correa, que tras un enganche dentro del área se generó menos peligro del que anunció pues tras su remate la pelota quedó en las manos de Josue Reinatti.

Estudiantes fue claramente superior y el propio Reinatti tuvo más trabajo desviando sendos intentos de Neves y Guido Carrillo. Luego el mencionado delantero tuvo una clara chance con una palomita que dio en el palo.

Antes del descanso La Lepra respondió con un tiro mordido de Thomas Ríos y por el segundo palo Walter Mazzantti no llegó a conectar.

En el inicio del complemento el trámite fue intenso. El ida y vuelta lo tuvo al conjunto rosarino con un cabezazo del mismo Ríos que pasó cerca del travesaño. El Pincha respondió con una de Carrillo. Pero nuevamente los conducidos por Frank Kudelka tuvieron otra con un tiro cruzado de Mazzantti que desvió Fernando Muslera.

En el final Estudiantes quiso ser más incisivo con el ingreso de Adolfo Gaich, pero no pudo romper el cero. En el balance el elenco platense fue levemente superior, aunque el conjunto rosarino también tuvo sus chances. El empate es un justo resultado.

Con este empate Newell’s es cuarto en la Zona A y Estudiantes se ubica undécimo.

Lo que sigue para Estudiantes de La Plata y Newell's

En la próxima fecha Estudiantes de La Plata visitará a Vélez este sábado desde las 21.15. Mientras que Newell’s jugará el clásico ante Rosario Central, el domingo a partir de las 14.45 en Arroyito.