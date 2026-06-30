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Buenas noticias en la Selección Argentina: el Cuti Romero se entrenó a la par del grupo

El zaguero central de la Selección Argentina tabajó sin inconvenientes este martes y podría ser titular el viernes, ante Cabo Verde.

30 de junio 2026 · 17:08hs
El cordobés es una pieza fundamental en la última línea de la Selección Argentina.

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El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, tuvo una muy buena noticia al ver la evolución del zaguero central titular, Cristian Cuti Romero de cara al partido del viernes ante Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026.

El cordobés se entrenó a la par de sus compañeros luego de sufrir una molestia en su rodilla derecha que le impidió jugar en el partido ante Jordania.

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Romero se recupera de un golpe en su rodilla izquierda que le ocasionó molestias, siendo reemplazado por Nicolás Otamendi en el partido ante Austria, el cual la Argentina ganó por 2-0, ambos goles del capitán Lionel Messi, que se convirtió en el máximo artillero del Mundial con 18 tantos; posteriormente llegó a los 19.

Nada grave para el Cuti Romero

Ese golpe preocupó a todo el cuerpo técnico, debido a que fue en la misma zona donde semanas atrás había tenido un esguince en el ligamento colateral medial jugando para el Tottenham, marginándolo de los últimos partidos de la temporada y haciendo que llegara con lo justo al mundial.

Para la tranquilidad de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, los estudios dieron bien y descartaron lesiones graves en el ligamento de la rodilla derecha.

En el entrenamiento a puertas abiertas que brindó la Selección argentina este martes en Kansas, se pudo ver al defensor trabajando a la par del grupo.

El Cuti Romero mantiene su puesta a punto con la mira puesta en volver a la titularidad ante Cabo Verde este viernes desde las 19 en el Hard Rock Stadium, en Miami por los 16avos y por un lugar en los octavos de final.

Selección Argentina Cuti Romero Mundial 2026 Lionel Scaloni Cabo Verde
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