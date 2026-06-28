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Detenido en Diamante por evadir control y dañar moto policial

El hecho ocurrió en calle Urquiza, en Diamante, en un control. El motociclista desobedeció indicaciones policilaes y daló una moto patrulla. Fue detenido

28 de junio 2026 · 12:35hs
El hecho ocurrió en calle Urquiza

El hecho ocurrió en calle Urquiza, en Diamante, en un control. El motociclista desobedeció indicaciones policilaes y daló una moto patrulla. Fue detenido

Un hombre fue detenido en Diamante por evadir control y dañar moto policial.

Durante este fin de semana el Comando Radioeléctrico junto al Grupo Especial desplegaron un operativo nocturno específico de control sobre motocicletas, a los fines de regular el cumplimiento de las normas vigentes. Los retenes dispuestos en diferentes arterias de la ciudad permitieron la constatación de infracciones que derivó en la confección de múltiples actas de multas, secuestros de motovehículos y también detención.

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El registro de la intervención se dio sobre calle Urquiza cuando los agentes policiales del puesto de control advirtieron a un motociclista que detuviera su marcha, ocasión donde el conductor desobedeció las indicaciones arremetiendo contra una moto policial produciéndole daños. Pero el infractor al verse impedido de continuar, intentó huir atacando con agresiones al personal policial siendo rápidamente reducido.

Desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso el secuestro del rodado utilizado, junto a la inmediata detención del joven de 18 años, vecino de Diamante, quien fue trasladado hacia la Alcaidía Policial mientras se realiza el proceso judicial por los flagrantes delitos de Resistencia a la autoridad y Daños en bienes del Estado en que fue aprehendido por la activa presencia policial.

detenido Diamante Motociclista
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