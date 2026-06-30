La Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo Provincial de Cultura extendieron hasta el jueves 10 de julio, a las 13, el plazo de inscripción para participar de una nueva edición de los Juegos Culturales Entrerrianos. La convocatoria está dirigida a niños y jóvenes de entre 12 y 18 años de toda la provincia, quienes podrán competir en las categorías Sub 15, Sub 18 y Única.
Prorrogaron la inscripción para los Juegos Culturales Entrerrianos
Niños y jóvenes de entre 12 y 18 años podrán anotarse hasta el 10 de julio para participar en distintas disciplinas artísticas
Extienden el plazo de inscripción para los Juegos Culturales Entrerrianos
La edición 2026 se desarrollará bajo el lema "Territorios que hablan: identidades en movimiento" y propone un espacio de participación, intercambio y expresión artística a través de distintas disciplinas. La modalidad podrá ser individual o grupal, según cada categoría.
Los participantes podrán inscribirse en canto solista, freestyle, fotografía, artes visuales bidimensionales, cuento, poesía, videominuto, danza (individual y en pareja), teatro (unipersonal y grupal), historieta, payada y conjunto musical. Todas las propuestas serán evaluadas por jurados especializados.
De acuerdo con el cronograma previsto, las instancias locales se realizarán durante julio y agosto. Luego tendrán lugar las etapas regionales: el 7 de agosto en Hernández (Región 1), el 14 de agosto en Crespo (Región 5), el 28 de agosto en San Salvador (Región 4), el 6 de septiembre en Ubajay (Región 2) y el 11 de septiembre en San José de Feliciano (Región 3). La final provincial se disputará el 2 de octubre en Nogoyá.
Las bases y condiciones de participación, junto con el formulario de inscripción, se encuentran disponibles de manera online. Además, quienes deseen realizar consultas pueden dirigirse al área de Cultura de su localidad o escribir al correo [email protected].