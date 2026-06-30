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Prorrogaron la inscripción para los Juegos Culturales Entrerrianos

Niños y jóvenes de entre 12 y 18 años podrán anotarse hasta el 10 de julio para participar en distintas disciplinas artísticas

30 de junio 2026 · 13:23hs
Hay más tiempo para inscribirse en los Juegos Culturales Entrerrianos

Hay más tiempo para inscribirse en los Juegos Culturales Entrerrianos

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo Provincial de Cultura extendieron hasta el jueves 10 de julio, a las 13, el plazo de inscripción para participar de una nueva edición de los Juegos Culturales Entrerrianos. La convocatoria está dirigida a niños y jóvenes de entre 12 y 18 años de toda la provincia, quienes podrán competir en las categorías Sub 15, Sub 18 y Única.

Extienden el plazo de inscripción para los Juegos Culturales Entrerrianos

La edición 2026 se desarrollará bajo el lema "Territorios que hablan: identidades en movimiento" y propone un espacio de participación, intercambio y expresión artística a través de distintas disciplinas. La modalidad podrá ser individual o grupal, según cada categoría.

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Los participantes podrán inscribirse en canto solista, freestyle, fotografía, artes visuales bidimensionales, cuento, poesía, videominuto, danza (individual y en pareja), teatro (unipersonal y grupal), historieta, payada y conjunto musical. Todas las propuestas serán evaluadas por jurados especializados.

De acuerdo con el cronograma previsto, las instancias locales se realizarán durante julio y agosto. Luego tendrán lugar las etapas regionales: el 7 de agosto en Hernández (Región 1), el 14 de agosto en Crespo (Región 5), el 28 de agosto en San Salvador (Región 4), el 6 de septiembre en Ubajay (Región 2) y el 11 de septiembre en San José de Feliciano (Región 3). La final provincial se disputará el 2 de octubre en Nogoyá.

Las bases y condiciones de participación, junto con el formulario de inscripción, se encuentran disponibles de manera online. Además, quienes deseen realizar consultas pueden dirigirse al área de Cultura de su localidad o escribir al correo [email protected].

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Juegos Culturales Entrerrianos inscripción cultura
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