El Campeonato Entrerriano llega a Paraná

El Campeonato Entrerriano de Natación se disputará del 3 al 5 de julio en el Club Estudiantes, con jornadas que reunirán a deportistas de toda la provincia.

El Campeonato Entrerriano de Natación 2026 se pondrá en marcha del viernes 3 al domingo 5 de julio con una intensa programación que reunirá a nadadores de toda la provincia en cuatro jornadas de competencia, entre pruebas promocionales y federadas.

La cita tendrá como escenario las instalaciones del Club Atlético Estudiantes de Paraná, que será anfitrión de un certamen organizado de manera conjunta junto al Atlético Echagüe Club, la Asociación Litoraleña de Natación, el Club Atlético Paracao y el Paraná Rowing Club. Además, el torneo contará con la fiscalización de la Federación Entrerriana de Natación (FEN).

La organización informó además que el abono para presenciar las tres jornadas tendrá un costo de 10.000 pesos, mientras que la entrada por cada día de competencia será de 3.000 pesos. Se espera una importante convocatoria de deportistas, entrenadores y familias para una de las principales competencias del calendario provincial de la natación.

Las pruebas del Campeonato Entrerriano de Natación

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Torneo Entrerriano de Natación (@entrerriano.natacion)

La actividad comenzará el viernes 3 con la primera jornada, programada para las 14.30. El sábado 4 ofrecerá doble programación: la segunda jornada se desarrollará desde las 9.30, y por la tarde, desde las 16.30, se disputará la tercera jornada. El cierre será el domingo 5, también desde las 9.30, con la cuarta y última jornada del campeonato.