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Antonio Tarragó Ros presentará "El Alma Entrerriana" en Concordia

El músico se presentará el domingo 5 de julio, a las 19, en el Centro de Convenciones Concordia junto al guitarrista Hugo Mena. La entrada será gratuita

30 de junio 2026 · 14:56hs
Antonio Tarragó Ros presentará El Alma Entrerriana en Concordia

El músico Antonio Tarragó Ros llegará a Concordia con el espectáculo El Alma Entrerriana, una propuesta que pone en primer plano la identidad cultural de la provincia a través de la música. La presentación se realizará el domingo 5 de julio, a las 19, en el Centro de Convenciones Concordia, con entrada gratuita y cupos limitados.

Antonio Tarragó Ros actuará en Concordia junto al guitarrista Hugo Mena

Acompañado por el guitarrista Hugo Mena, Tarragó Ros ofrecerá un recorrido por la riqueza cultural entrerriana, con un repertorio que recupera las raíces del Litoral y el legado de una de las figuras más representativas del chamamé argentino. La propuesta está pensada para todo público y busca fortalecer el sentido de pertenencia y la valoración del patrimonio cultural de Entre Ríos.

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La iniciativa es impulsada por el Gobierno de Entre Ríos, cuenta con el acompañamiento de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y el apoyo de la Municipalidad de Concordia.

Las entradas gratuitas podrán retirarse los días miércoles 1 y jueves 2 de julio, de 9 a 12.30, en las oficinas de la Subsecretaría de Educación y Cultura, ubicadas en Urquiza 638. Desde la organización recordaron que el ingreso al espectáculo será únicamente con las localidades entregadas previamente, por lo que recomendaron retirarlas con anticipación.

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Antonio Tarragó Ros Concordia Hugo Mena
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