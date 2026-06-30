Antonio Tarragó Ros presentará "El Alma Entrerriana" en Concordia

El músico se presentará el domingo 5 de julio, a las 19, en el Centro de Convenciones Concordia junto al guitarrista Hugo Mena. La entrada será gratuita

El músico Antonio Tarragó Ros llegará a Concordia con el espectáculo El Alma Entrerriana, una propuesta que pone en primer plano la identidad cultural de la provincia a través de la música. La presentación se realizará el domingo 5 de julio, a las 19, en el Centro de Convenciones Concordia, con entrada gratuita y cupos limitados.

Acompañado por el guitarrista Hugo Mena, Tarragó Ros ofrecerá un recorrido por la riqueza cultural entrerriana, con un repertorio que recupera las raíces del Litoral y el legado de una de las figuras más representativas del chamamé argentino. La propuesta está pensada para todo público y busca fortalecer el sentido de pertenencia y la valoración del patrimonio cultural de Entre Ríos.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno de Entre Ríos, cuenta con el acompañamiento de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y el apoyo de la Municipalidad de Concordia.

Las entradas gratuitas podrán retirarse los días miércoles 1 y jueves 2 de julio, de 9 a 12.30, en las oficinas de la Subsecretaría de Educación y Cultura, ubicadas en Urquiza 638. Desde la organización recordaron que el ingreso al espectáculo será únicamente con las localidades entregadas previamente, por lo que recomendaron retirarlas con anticipación.