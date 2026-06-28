La fiscal Evelina Espinosa investiga la muerte de Milagros Zoe Schimf, quien fue encontrada sin vida durante la madrugada de este domingo en Concordia.

Concordia: detuvieron a un hombre luego de que una joven fuera encontrada sin vida.

La fiscal Evelina Espinosa investiga la muerte de Milagros Zoe Schimf, de 26 años, quien fue encontrada sin vida durante la madrugada de este domingo en una vivienda ubicada sobre calle La Pampa y Nogueira, en el barrio Don Jorge de Concordia . Las circunstancias del hecho aún son materia de investigación.

La principal hipótesis que maneja la Fiscalía es una presunta instigación al suicidio. En ese marco, se ordenó la detención de la pareja de la joven, Maximiliano César Acosta.

Según la investigación, Schimf mantenía vigentes medidas de restricción de acercamiento contra Acosta, dispuestas tanto por el Juzgado de Familia como por el Juzgado de Garantías, a pedido de la Fiscalía. Sin embargo, ambos continuaban conviviendo, situación que también es investigada como una presunta desobediencia judicial reiterada.

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Acosta ya había sido detenido en abril de este año luego de que Schimf lo denunciara por amenazas y agresiones. En aquella oportunidad, la Justicia libró un pedido de captura y, tras una serie de procedimientos, fue localizado y detenido por personal policial.

En relación con el hecho ocurrido durante la madrugada de este domingo, la intervención policial se produjo tras un llamado de un vecino. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la joven se encontraba sin vida en el interior de la vivienda, donde también estaban Acosta y uno de los tres hijos de Schimf, quien no era hijo del detenido, indicó Concordia Policiales.

En el lugar trabajaron la fiscal Evelina Espinosa junto a la fiscal Julia Rivoira. La investigación se centra, por el momento, en los presuntos delitos de instigación al suicidio y desobediencia judicial reiterada.