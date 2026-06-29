Uno Entre Rios | Ovación | Wenceslao Mansilla

Wenceslao Mansilla anunció su retiro del pugilismo profesional

A los 40 años, el paranaense Wenceslao Mansilla colgó los guantes. "Hasta las mejores historias tienen su final y esta no es la excepción”, dijo Peligro.

29 de junio 2026 · 20:40hs
Wenceslao Mansilla realizó 40 peleas en el deporte rentado.

Wenceslao Mansilla realizó 40 peleas en el deporte rentado.

El paranaense Wenceslao Mansilla anunció su retiro del boxeo profesional. Peligro comunicó la decisión con un mensaje en sus redes sociales, luego de la pelea que realizó el viernes pasado, en la Carpa San Martín del Club Atlético River Plate.

El pugilista formado en el gimnasio del Club Ministerio decidió colgar los guantes a los 40 años, luego de que perdiera por descalificación en el segundo asalto con el bonarense Bruno Acosta, en la institución Millonaria.

Bruno Acosta y Wenceslao Mansilla tras el pesaje oficial.

Wenceslao Mansilla y Bruno Acosta pelearán este viernes en River Plate

En su próximo compromiso, Wenceslao Mansilla llegará a su 40ª pelea como pugilista profesional y buscará regalarse un triunfo.

Wenceslao Mansilla, listo para dar el golpe en tierras Millonarias

“Había imaginado muchos escenarios posibles para este momento, pero ninguno con este desenlace, pero no me voy a quejar, mi pelea número 40 como boxeador profesional llegó y si bien no estoy conforme, no puedo quedarme solo con eso, porque el camino recorrido hasta acá, me dio mucho más que un resultado inesperado”, escribió.

“El boxeo me dio tanto que sería injusto estar enojado por esto, lloré, reí, sufrí y padecí este hermoso deporte, pero jamás dejé de amarlo y disfrutarlo, baje 10 kilos en tres semanas solo para demostrarme que con 40 años puedo hacerlo, pero ya estamos saldados, no le debo nada ni me debe nada, mi vida como boxeador me dio tanto que podría escribir todo el día, pero hasta las mejores historias tienen su final y esta no es la excepción”, agregó.

La carrera de profesional de Wenceslao Mansilla

Mansilla inició su carrera en el deporte rentado en 2013. Desde ese entonces realizó 40 peleas, de las cuales ganó 21 (11 por nocaut), perdió 18 (seis antes del límite) y empató una.

Entre sus logros se destaca el triunfo que tuvo en 2018, cuando noqueó al tucumano Facundo Galovar y obtuvo el Título OMB Latino de la categoría Supermediano.

Tuvo presentaciones en México, Estados Unidos, Australia, Francia y Canadá.

Wenceslao Mansilla retiro boxeo profesional
Noticias relacionadas
El correntino firmó contrato con Independiente hasta diciembre de 2027.

Maximiliano Meza fue presentado en Independiente

Banco Provincial, campeón del Torneo Dos Orillas de Damas.

Banco Provincial es el campeón del Torneo Dos Orillas de Damas

patronato oficializo la salida de marcos enrique

Patronato oficializó la salida de Marcos Enrique

Paraguay festejó a lo grande en Estados Unidos.

Hazaña histórica de Paraguay en el Mundial: eliminó a Alemania por penales

Ver comentarios

Lo último

Axel Kicillof en Entre Ríos: Hoy la responsabilidad histórica es organizarse para ganar

Axel Kicillof en Entre Ríos: "Hoy la responsabilidad histórica es organizarse para ganar"

Maximiliano Meza fue presentado en Independiente

Maximiliano Meza fue presentado en Independiente

Cerró definitivamente QBien Indumentaria tras el derrumbe del techo

Cerró definitivamente Q'Bien Indumentaria tras el derrumbe del techo

Ultimo Momento
Axel Kicillof en Entre Ríos: Hoy la responsabilidad histórica es organizarse para ganar

Axel Kicillof en Entre Ríos: "Hoy la responsabilidad histórica es organizarse para ganar"

Maximiliano Meza fue presentado en Independiente

Maximiliano Meza fue presentado en Independiente

Cerró definitivamente QBien Indumentaria tras el derrumbe del techo

Cerró definitivamente Q'Bien Indumentaria tras el derrumbe del techo

La Justicia ratificó la detención de Edgardo Kueider y avanza la causa por contrabando y lavado

La Justicia ratificó la detención de Edgardo Kueider y avanza la causa por contrabando y lavado

Banco Provincial es el campeón del Torneo Dos Orillas de Damas

Banco Provincial es el campeón del Torneo Dos Orillas de Damas

Policiales
Autovía Artigas. volcó un camión a la altura de Ubajay

Autovía Artigas. volcó un camión a la altura de Ubajay

Concordia: detuvieron a un hombre luego de que una joven fuera encontrada sin vida

Concordia: detuvieron a un hombre luego de que una joven fuera encontrada sin vida

Cómo la Justicia se enteró de la fuga de Petro, condenado por trata sexual en Entre Ríos

Cómo la Justicia se enteró de la fuga de "Petro", condenado por trata sexual en Entre Ríos

Contrabando de neumáticos en Entre Ríos: confirman procesamientos y embargos millonarios

Contrabando de neumáticos en Entre Ríos: confirman procesamientos y embargos millonarios

Detenido en Diamante por evadir control y dañar moto policial

Detenido en Diamante por evadir control y dañar moto policial

Ovación
Murió el policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Murió el policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Wenceslao Mansilla anunció su retiro del pugilismo profesional

Wenceslao Mansilla anunció su retiro del pugilismo profesional

Maximiliano Meza fue presentado en Independiente

Maximiliano Meza fue presentado en Independiente

Banco Provincial es el campeón del Torneo Dos Orillas de Damas

Banco Provincial es el campeón del Torneo Dos Orillas de Damas

Nico Paz confirmó que seguirá en el Como

Nico Paz confirmó que seguirá en el Como

La provincia
Axel Kicillof en Entre Ríos: Hoy la responsabilidad histórica es organizarse para ganar

Axel Kicillof en Entre Ríos: "Hoy la responsabilidad histórica es organizarse para ganar"

Cerró definitivamente QBien Indumentaria tras el derrumbe del techo

Cerró definitivamente Q'Bien Indumentaria tras el derrumbe del techo

La Justicia ratificó la detención de Edgardo Kueider y avanza la causa por contrabando y lavado

La Justicia ratificó la detención de Edgardo Kueider y avanza la causa por contrabando y lavado

Tren Paraná - La Picada: continúa la recolección de firmas para pedir por el retorno del servicio

Tren Paraná - La Picada: continúa la recolección de firmas para pedir por el retorno del servicio

La Secretaría de Trabajo convocó a audiencia tras cierre de fábrica de baterías en Gualeguaychú

La Secretaría de Trabajo convocó a audiencia tras cierre de fábrica de baterías en Gualeguaychú

Dejanos tu comentario