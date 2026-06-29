Wenceslao Mansilla anunció su retiro del pugilismo profesional

A los 40 años, el paranaense Wenceslao Mansilla colgó los guantes. "Hasta las mejores historias tienen su final y esta no es la excepción”, dijo Peligro.

El paranaense Wenceslao Mansilla anunció su retiro del boxeo profesional. Peligro comunicó la decisión con un mensaje en sus redes sociales, luego de la pelea que realizó el viernes pasado, en la Carpa San Martín del Club Atlético River Plate.

El pugilista formado en el gimnasio del Club Ministerio decidió colgar los guantes a los 40 años, luego de que perdiera por descalificación en el segundo asalto con el bonarense Bruno Acosta, en la institución Millonaria.

“Había imaginado muchos escenarios posibles para este momento, pero ninguno con este desenlace, pero no me voy a quejar, mi pelea número 40 como boxeador profesional llegó y si bien no estoy conforme, no puedo quedarme solo con eso, porque el camino recorrido hasta acá, me dio mucho más que un resultado inesperado”, escribió.

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“El boxeo me dio tanto que sería injusto estar enojado por esto, lloré, reí, sufrí y padecí este hermoso deporte, pero jamás dejé de amarlo y disfrutarlo, baje 10 kilos en tres semanas solo para demostrarme que con 40 años puedo hacerlo, pero ya estamos saldados, no le debo nada ni me debe nada, mi vida como boxeador me dio tanto que podría escribir todo el día, pero hasta las mejores historias tienen su final y esta no es la excepción”, agregó.

La carrera de profesional de Wenceslao Mansilla

Mansilla inició su carrera en el deporte rentado en 2013. Desde ese entonces realizó 40 peleas, de las cuales ganó 21 (11 por nocaut), perdió 18 (seis antes del límite) y empató una.

Entre sus logros se destaca el triunfo que tuvo en 2018, cuando noqueó al tucumano Facundo Galovar y obtuvo el Título OMB Latino de la categoría Supermediano.

Tuvo presentaciones en México, Estados Unidos, Australia, Francia y Canadá.