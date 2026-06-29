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Autovía Artigas. volcó un camión a la altura de Ubajay

Camionero misionero perdió el control del rodado en la Autovía Artigas, a la altura del kilómetro 212, en Ubajay. El tránsito fue reestablecido

29 de junio 2026 · 11:00hs
Camionero misionero perdió el control del rodado en la Autovía Artigas

Camionero misionero perdió el control del rodado en la Autovía Artigas, a la altura del kilómetro 212, en Ubajay. El tránsito fue reestablecido tras despejar la ruta.

En horas de la mañana de este lunes, efectivos de Comisaría Ubajay acudieron a un siniestro vial registrado sobre la Autovía José Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 212 del carril con sentido de circulación Norte a Sur.

De acuerdo con las primeras actuaciones, un hombre de 36 años, oriundo de Candela, provincia de Misiones, que conducía un camión Iveco con acoplado cargado con bolsas de polietileno, perdió el control del vehículo por causas que se tratan de establecer y terminó volcando sobre la calzada. El transporte se dirigía desde Posadas hacia la ciudad de Buenos Aires.

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Como consecuencia del hecho, el conductor fue trasladado al Centro de Salud de Ubajay, donde fue examinado por los profesionales médicos, quienes determinaron que presentaba lesiones de carácter leve.

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A raíz del vuelco, la vía rápida de la autovía permaneció momentáneamente cortada, mientras el tránsito fue desviado por el carril restante hasta finalizar las tareas de asistencia y remoción del rodado.

Autovía Artigas Camión Ubajay
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