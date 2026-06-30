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Mundial 2026: Argentina pone en juego su favorable historial ante selecciones africanas frente a Cabo Verde

La Albiceleste exhibe un historial favorable frente a representativos africanos. El viernes enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026

30 de junio 2026 · 10:36hs
Mundial 2026: Argentina pone en juego su favorable historial ante selecciones africanas frente a Cabo Verde

Prensa Selección Argentina

La Selección Argentina buscará este viernes, a partir de las 19 (hora argentina), un lugar en los octavos de final del Mundial 2026 cuando se enfrente a Cabo Verde por los 16avos de final del certamen que organizan Estados Unidos, México y Canadá.

Además del desafío que representa un rival que disputará por primera vez una instancia eliminatoria en una Copa del Mundo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni defenderá un historial ampliamente favorable frente a selecciones africanas en la competencia.

El combinado de Argentina denominado Las Kamikazes fueron las mejores.

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Sorpresa del representante de África

El primer antecedente se remonta a Italia 1990, cuando la Argentina sufrió una sorpresiva derrota por 1-0 frente a Camerún en el partido inaugural. Aquel encuentro quedó marcado por el gol de François Omam-Biyik, que significó la única caída albiceleste frente a un seleccionado africano en la historia de los mundiales.

Dominio de la Selección Argentina

Desde entonces, Argentina ganó todos los compromisos que disputó ante equipos del continente.

En el Mundial Estados Unidos 1994 derrotó 2-1 a Nigeria con dos goles de Claudio Paul Caniggia. Ocho años más tarde, en Corea/Japón 2002, volvió a imponerse sobre los nigerianos por 1-0 gracias a un tanto de Gabriel Batistuta.

La racha continuó en el 2006 que se disputó en Alemania, cuando superó 2-1 a Costa de Marfil con goles de Hernán Crespo y Javier Saviola, mientras que en Sudáfrica 2010 venció nuevamente a Nigeria por 1-0 con un cabezazo del entrerriano Gabriel Heinze.

Nota relacionada: El brujo que maldijo a Kane predijo la eliminación de Argentina ante Cabo Verde

En Brasil 2014 protagonizó un vibrante 3-2 frente a Nigeria con un doblete de Lionel Messi y otro tanto de Marcos Rojo, mientras que cuatro años después, en Rusia 2018, volvió a derrotar al conjunto africano por 2-1 con anotaciones de Messi y Rojo, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final.

Argentina derrotó 2-1 a Nigeria en el Mundial 2018

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Segundo duelo en el Mundial 2026

En la actual edición del Mundial, Argentina también ya tuvo un cruce con un representante africano durante la fase de grupos. Fue en el debut frente a Argelia, al que goleó por 3-0 con los tres tantos convertidos por Lionel Messi.

Argentina debut&oacute; en el Mundial 2026 con una victoria 3-0 sobre Argelia.&nbsp;

Argentina debutó en el Mundial 2026 con una victoria 3-0 sobre Argelia.

De esta manera, el conjunto albiceleste acumula un balance de ocho partidos frente a seleccionados africanos en Copas del Mundo, con siete victorias, una derrota, 14 goles a favor y seis en contra. Este viernes intentará extender esa tendencia positiva cuando enfrente a Cabo Verde con el objetivo de meterse entre los 16 mejores del Mundial 2026.

Mundial Selección Argentina África
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