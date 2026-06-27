De la mano de Messi, Argentina volvió a ganar e ilusiona en el Mundial 2026

La Selección Argentina se impusoe 3 a 1 contra Jordania por el Grupo J. Un triunfo para llegar motivado ante Cabo Verde. Messi volvió a marcar.

Giovani Lo Celso se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área y marcó un golazo.

La Selección Argentina ratificó su gran presente en la Copa del Mundo 2026 y cerró la fase de grupos con una sólida victoria por 3 a 1 frente a Jordania en el Dallas Stadium. Con este triunfo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni terminó como líder absoluto del Grupo J con puntaje ideal: 9 unidades sobre 9 posibles, consolidándose como uno de los candidatos firmes al título.

En una noche que volvió a tener a Lionel Messi como protagonista, la Albiceleste mostró autoridad, jerarquía y una clara superioridad durante gran parte del encuentro. Aunque comenzó el partido con un equipo alternativo y sin su capitán desde el arranque, Argentina manejó el desarrollo con tranquilidad y justificó ampliamente la victoria.

Argentina cierra la fase de grupos ante Jordania con un equipo alternativo

Arrancan los 16vos de final Mundial 2026: cuándo se juega, fechas y cruces

El primer aviso llegó temprano, cuando Giovani Lo Celso marcó a los seis minutos, aunque la acción fue anulada por posición adelantada. Ese gol invalidado no alteró el dominio argentino, que continuó manejando la pelota y generando peligro.

A los 18 minutos llegó la apertura del marcador. Nuevamente apareció Lo Celso, esta vez con una brillante ejecución de tiro libre desde la puerta del área. El volante sacó un remate preciso al palo del arquero, que quedó sin respuestas tras moverse hacia el sector de la barrera. Fue el merecido 1-0 para una Argentina claramente superior.

Con el control absoluto del juego, la Selección siguió presionando y generando situaciones. Nicolás Otamendi estuvo cerca de ampliar con un cabezazo tras un córner, mientras que Lautaro Martínez empezó a transformarse en una amenaza constante para la defensa jordana.

A los 27 minutos, el delantero del Inter estrelló un remate en el travesaño tras una gran acción ofensiva. En la continuidad de la jugada, Marcos Senesi recibió una dura patada en el rostro dentro del área. Tras la revisión del VAR, el árbitro sancionó penal para Argentina.

Unos minutos después, Lautaro Martínez tomó la responsabilidad desde los doce pasos y no falló. Con un remate firme, el Toro estableció el 2-0 y le dio aún más tranquilidad al conjunto nacional.

Argentina mantuvo el control sin sobresaltos hasta el descanso. Scaloni, además, aprovechó para probar variantes tácticas, incluyendo el retroceso de Exequiel Palacios al lateral derecho, preservando así a Gonzalo Montiel y Nahuel Molina.

En el inicio del complemento, Argentina continuó dominando y hasta volvió a convertir por intermedio de Lo Celso, pero otra vez el tanto fue invalidado por offside previo de Lautaro Martínez.

Cuando el partido parecía completamente controlado, Jordania encontró el descuento a los 54 minutos. Mousa Altamari capitalizó una desatención defensiva de Leandro Paredes y puso el 2-1, generando una breve incertidumbre.

Pero esa reacción rival coincidió con el momento más esperado de la noche. A los 59 minutos, el estadio explotó con el ingreso de Lionel Messi. La Pulga reemplazó a Lautaro Martínez y recibió una ovación ensordecedora. Junto a él también ingresaron Thiago Almada y Alexis Mac Allister.

Messi no tardó en dejar su huella. Primero avisó con un tiro libre que se fue apenas por encima del travesaño. Sin embargo, a los 79 minutos, el capitán volvió a demostrar por qué sigue siendo determinante.

Tras una infracción en la puerta del área, el rosarino tomó la pelota con su clásica serenidad. Frente a todos, ejecutó un tiro libre magistral al palo del arquero. El guardameta se movió hacia el sector de la barrera y quedó completamente a contrapierna. Golazo de Messi. Gol de Argentina. Gol del 3-1 definitivo.

Fue otro capítulo brillante en la historia del capitán con la camiseta albiceleste. Una vez más, Messi apareció para marcar diferencias y sellar la victoria.

En los minutos finales, Scaloni movió el banco con el ingreso de Valentín Barco y José López, pensando en administrar cargas de cara a los octavos de final. Argentina controló el cierre sin complicaciones y celebró una nueva victoria.

Con tres triunfos en tres presentaciones, 9 puntos y un rendimiento convincente, Argentina cerró una fase de grupos impecable. El equipo mostró profundidad de plantel, variantes ofensivas y un funcionamiento sólido tanto con titulares como con suplentes.

La Albiceleste llega a los octavos de final en un gran momento futbolístico, con confianza en alza y con su líder, Lionel Messi, manteniendo intacta su capacidad para desequilibrar en los momentos clave.

Argentina sigue avanzando. Y mientras Messi continúe iluminando el camino, la ilusión mundialista crece cada vez más.

Minuto a minuto

¡Adicionaron cinco minutos!

81 minutos: último cambio en Argentina

José López ingresó por Julián Álvarez.

79 MINUTOS: ¡GOL DE LIONEL MESSI!

Messi marcó su sexto gol en el Mundial 2026. Conmebol.

Al 10 le cometieron una falta frontal al área y se hizo cargo del tiro libre con una ejecución al palo del arquero, quien volvió a ir hacia el palo de la barrera y quedó a contrapierna.

70 minutos: cuarto cambio en Argentina

Valentín Barco reemplazó a Giuliano Simeone.

64 minutos: Messi tuvo la primera

El 10 buscó el disparo directo en un tiro libre, pero la pelota se fue a metros del travesaño.

59 MINUTOS: ¡ENTRÓ LIONEL MESSI A LA CANCHA!

La Pulga reemplazó a Lautaro Martínez. También entraron Thiago Almada y Alexis Mac Allister por Giovani Lo Celso y Nico Paz.

54 MINUTOS: ¡GOL DE JORDANIA!

Mousa Altamari aprovechó una desatención de Leandro Paredes para sellar el descuento de los asiáticos.

53 minutos: Lautaro Martínez probó a distancia

El Toro ensayó un derechazo desde afuera del área que se perdió por encima del travesaño.

47 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A ARGENTINA!

La acción marcada por Giovani Lo Celso fue invalidada por un offside previo de Lautaro Martínez.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Dos cambios en Jordania: Mahmoud Almardi y Mousa Altamari por Odeh Fakhoury y Ali Azaizeh.

49 minutos: Julián Álvarez estuvo cerca del tercer gol

La Araña forzó una atajada del arquero de Jordania en el área.

¡Adicionaron cinco minutos!

40 minutos: el ganador conserva la ventaja sin sobresaltos

El equipo de Lionel Scaloni domina el duelo con y sin la pelota.

30 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Lautaro Martínez cambió el penal por el 2-0 en Dallas.

29 MINUTOS: ¡PENAL PARA ARGENTINA!

El árbitro Istvan Kovacs fue llamado por el VAR, a cargo del belga Bram Van Driessche, para revisar la patada a Senesi y sancionó la pena máxima a instancias de la tecnología.

27 minutos: ¡Lautaro Martínez estrelló un remate al travesaño!

El disparo del Toro pegó en el parante superior y, en el rebote, Marcos Senesi recibió una patada en el rostro en su intento por cabecear el balón.

21 minutos: la nueva función de Exequiel Palacios

El volante central fue retrasado por Scaloni a la defensa y ocupa el lateral derecho. El entrenador decidió preservar a Gonzalo Montiel y Nahuel Molina en este encuentro después de asegurar el primer lugar de la zona.

18 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Giovani Lo Celso se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área y marcó un golazo.

Sin Messi en cancha, Giovani Lo Celso se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área y metió la pelota contra el palo del arquero, quien se movió al lado de la barrera y quedó a contrapierna.

12 minutos: Otamendi avisó en la Albiceleste

El zaguero central anticipó a todos en el primer palo y ejecutó un cabezazo desviado a la salida de un córner realizado por Lo Celso.

6 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A ARGENTINA!

Giovani Lo Celso picó al vacío, quedó mano a mano y definió con clase ante la salida del arquero, pero la acción fue invalidada por un claro fuera de juego del atacante.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

La formación de Argentina vs. Jordania, por el Mundial 2026

Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nico Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

La formación de Jordania vs. Argentina, por el Mundial 2026

Yazeed Abu laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab, Mohannad Mahmoud abo Taha; Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan; Mahmoud Al Mardi, Ali Alowan, Musa Al-Taamari. DT: Jamal Sellami.