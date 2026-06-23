Argentina ya piensa en Jordania: Scaloni evalúa rotación

La Selección Argentina volvió al trabajo pensando en el partido del sábado. El equipo podría presentar un equipo alternativo.

A un día del cumpleaños número 39 de Lionel Messi, la Selección Argentina retomó los entrenamientos en Kansas con la tranquilidad de haber asegurado el primer puesto del Grupo K. Con la clasificación a los 16avos de final garantizada y un sólido arranque en el Mundial 2026, Lionel Scaloni empieza a delinear el equipo que enfrentará el sábado a Jordania, en un partido que servirá para administrar cargas y seguir ajustando detalles de cara a la fase decisiva.

La Selección Argentina vive días de calma, confianza y optimismo en su búnker de Estados Unidos. Después de la victoria por 2-0 ante Austria en Dallas, que selló la clasificación y aseguró el liderazgo del Grupo K, el plantel Albiceleste regresó a Kansas City para comenzar la preparación del último partido de la fase de grupos.

En el predio del Sporting Kansas City, Lionel Scaloni comandó la primera práctica posterior al triunfo frente a los europeos. Como era de esperarse, la jornada estuvo dividida en trabajos diferenciados: quienes fueron titulares realizaron tareas regenerativas, mientras que los futbolistas que sumaron pocos minutos o no tuvieron participación completaron ejercicios de mayor intensidad.

Uno de los focos principales de la jornada pasó por la situación física de Lionel Messi. El capitán argentino, figura absoluta del equipo y máximo goleador histórico de los mundiales, no estuvo presente en los 15 minutos abiertos a la prensa. El rosarino permaneció realizando trabajos específicos de recuperación, dentro de un plan lógico de manejo de cargas pensando en lo que viene.

Messi atraviesa un gran momento futbolístico y su influencia en el equipo es total. Con cinco goles en dos partidos, volvió a demostrar por qué sigue siendo el eje futbolístico y emocional de la Albiceleste. Sin embargo, en el cuerpo técnico saben que el gran objetivo está en los cruces eliminatorios, por lo que no se descarta que tenga descanso ante Jordania o, en el mejor de los casos, una participación limitada.

Otra situación que genera atención es la de Cristian Romero. El defensor central fue reemplazado durante el segundo tiempo frente a Austria por una molestia en su rodilla derecha. Durante la práctica realizó trabajos de kinesiología junto a los fisioterapeutas, aunque puertas adentro reina el optimismo.

En el cuerpo técnico entienden que no se trata de una lesión de gravedad y confían en que el zaguero llegará en óptimas condiciones para los 16avos de final, instancia en la que Argentina enfrentará al segundo del Grupo H, zona que por ahora tiene a España como líder y a Uruguay como escolta, con Cabo Verde y Arabia Saudita todavía con chances.

Lo que parece prácticamente seguro es que Romero no será arriesgado ante Jordania. Scaloni prioriza llegar con todos sus futbolistas importantes en plenitud al inicio de la fase eliminatoria.

La gran incógnita ahora gira en torno al equipo que pondrá el entrenador el sábado en Dallas. Con la clasificación y el primer puesto asegurados, el cuerpo técnico analiza seriamente la posibilidad de presentar una formación alternativa o, al menos, un once con varias modificaciones.

Entre los jugadores que podrían meterse desde el arranque aparecen Nicolás Tagliafico y Julián Álvarez, dos futbolistas que pelean por recuperar terreno en la estructura titular. En el lateral izquierdo, Facundo Medina respondió de gran manera cuando le tocó ingresar, elevando la competencia interna. En ofensiva, Lautaro Martínez también dejó señales positivas: aunque no pudo convertir ante Austria, fue una amenaza constante y generó el penal que luego Lionel Messi falló.

Además, hay varios nombres que todavía no sumaron demasiados minutos y podrían tener su oportunidad frente a Jordania. Nicolás Otamendi asoma como una fija en defensa, mientras que Gonzalo Montiel podría volver tras entrenarse con normalidad. También podrían aparecer desde el inicio Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giuliano Simeone y Nicolás González.

En ataque, Scaloni evalúa diferentes variantes. Una de ellas sería apostar por una dupla conformada por Julián Álvarez y Lautaro Martínez, especialmente si decide darle descanso total a Messi. Otra alternativa sería utilizar a Giuliano Simeone junto a Flaco López, en una delantera completamente renovada.

Más allá de las variantes tácticas, lo importante para Argentina es sostener el funcionamiento colectivo que mostró en los primeros partidos. El equipo exhibió solidez defensiva, intensidad en la presión y, como gran diferencial, una versión determinante de Messi en los metros finales.

El clima dentro del plantel también atraviesa un gran momento. Tras la victoria ante Austria, Scaloni decidió premiar al grupo con una tarde libre para compartir con sus familias. Fue una decisión valorada por los jugadores en medio de la exigencia que implica una Copa del Mundo.