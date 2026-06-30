Uno Entre Rios | Escenario | Un domingo de teatro

El ciclo Un Domingo de Teatro llega a Aldea San Juan con una propuesta para toda la familia

La función será este domingo, con entrada libre y gratuita, como parte de la agenda CUAC! Invierno

30 de junio 2026 · 13:10hs
El teatro vuelve a recorrer la provincia con una función para las infancias en Aldea San Juan

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El ciclo Un Domingo de Teatro llegará este domingo 5 de julio a Aldea San Juan, en el departamento Gualeguaychú, con una propuesta pensada para el público infantil y las familias. La función comenzará a las 15 en el Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado sobre calle Río de la Plata s/n, con entrada libre y gratuita.

Aldea San Juan recibirá una función gratuita de teatro para las infancias

En esta oportunidad se presentará Moch y Lota para una travesía grandota, una obra que invita a recorrer un universo donde la imaginación ocupa el lugar central. La historia sigue a dos personajes que deben cumplir una misión, pero una falla tecnológica cambia por completo sus planes y los obliga a improvisar. Convertidos en Moch y Lota, emprenden una aventura llena de situaciones inesperadas, en la que los enredos y la creatividad abren la puerta a un mundo donde todo puede suceder.

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La propuesta está dirigida a las infancias, aunque invita a participar a toda la comunidad, con una función que busca promover el encuentro a través del teatro y el juego.

La actividad forma parte de CUAC! Invierno, la agenda federal organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos para las vacaciones de invierno. El programa reúne espectáculos y actividades culturales en distintas localidades de la provincia con el objetivo de acercar propuestas gratuitas a vecinos y visitantes.

LEER MÁS: Más de 100 artistas participaron del 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales en La Paz

Un domingo de teatro Teatro función infancias
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