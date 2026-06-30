Los trabajos demandarán 242 millones de pesos. Habrá obras de mantenimiento en edificios del Poder Judicial de Concordia, Paraná, Villaguay y Nogoyá

Aprovechando el receso de julio, el Poder Judicial de Entre Ríos pondrá en marcha un conjunto de obras de mantenimiento y refuncionalización en edificios de cuatro jurisdicciones: Concordia, Paraná, Villaguay y Nogoyá. La inversión total prevista asciende a 242 millones de pesos.

Las tareas incluirán la pintura y reparación de una de las fachadas (cara sur) del edificio de Tribunales de Mitre 26 y el reemplazo de equipos de aire acondicionado en los Tribunales de Mitre 133, ambos de la ciudad de Concordia. Estarán a cargo de la empresa Cocco Construcciones y serán supervisadas, como el resto de los trabajos, por la Dirección de Arquitectura Judicial del Superior Tribunal de Justicia.

También está prevista la adecuación para la insonorización de la Sala de audiencias del Juzgado de Ejecución de Penas de Paraná y la refuncionalización interna en ámbitos de la Defensoría General. La primera obra fue adjudicada a la firma Orlando Spinelli, mientras que la segunda se encuentra en proceso de adjudicación.

En el receso de julio el Poder Judicial iniciará obras en cuatro jurisdicciones

Además continuará la intervención en la instalación contra incendios en el edificio de Tribunales Paraná, que lleva adelante la empresa Norvial Arg. Y se realizarán reparaciones en cocina, consultorio médico y oficina de la Defensoría en los Tribunales de Villaguay, y el reemplazo del tanque cisterna y otras intervenciones en los Tribunales de Nogoyá, obras adjudicadas a la empresa Covi SAS.

Con plazos de obra que oscilan entre 7 y 60 días, las tareas se realizarán a partir del receso y en seis diferentes inmuebles.

En Gualeguay

En tanto, se avanza en el análisis de ofertas para una obra de intervención en distintos sectores del edificio de Tribunales de Gualeguay, que incluye pinturas de locales de planta baja, restauración de sanitarios e incorporación de baño para discapacitados. Para ello se fijó un presupuesto oficial de 69 millones de pesos y un plazo de ejecución de 55 días.