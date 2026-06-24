Uno Entre Rios | Ovación | Jordania

Jordania, el rival que apuesta al orden y el contraataque para desafiar a la Argentina en el Mundial 2026

Debutante en una Copa del Mundo, Jordania enfrentará a Argentina con un estilo basado en la disciplina táctica, la solidez defensiva y los contraataques.

24 de junio 2026 · 15:16hs
Jordania

Jordania, el rival que apuesta al orden y el contraataque para desafiar a la Argentina en el Mundial 2026.

Jordania es una de las selecciones debutantes en el Mundial 2026 y comparte el Grupo J con la Argentina. Aunque su presencia puede parecer una de las novedades que trajo el nuevo formato de 48 equipos, detrás de la clasificación hay un proceso deportivo que permitió al conjunto asiático alcanzar por primera vez una Copa del Mundo.

La clasificación quedó sellada el jueves 5 de junio de 2025 con una victoria por 3-0 sobre Omán en Amán. De esa manera, Jordania dejó atrás décadas de intentos frustrados y concretó un objetivo que se le había escapado en 2013, cuando cayó ante Uruguay en el repechaje rumbo al Mundial de Brasil 2014.

Argelia lo dio vuelta y festejó ante Jordania.

Argelia venció a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J

apb: olimpia tomo ventaja en las semifinales

APB: Olimpia tomó ventaja en las semifinales

LEER MÁS: Argentina ya piensa en Jordania: Scaloni evalúa rotación

Cómo juega Jordania: el debutante mundialista que buscará complicar a la Selección Argentina

El responsable de este crecimiento es el entrenador marroquí Jamal Sellami, quien asumió a mediados de 2024. Bajo su conducción, el equipo consolidó una identidad basada en el rigor táctico y obtuvo resultados destacados, entre ellos el subcampeonato de la Copa Árabe de la FIFA 2025.

En el plano futbolístico, Jordania se caracteriza por un esquema ordenado y pragmático. El equipo suele agruparse en un bloque medio-bajo, prioriza la disciplina defensiva y busca aprovechar los espacios mediante transiciones rápidas una vez recuperada la pelota.

La velocidad para desplegarse en ataque es una de sus principales fortalezas. Con pocos toques, los dirigidos por Sellami intentan llevar peligro a campo rival, especialmente cuando encuentran espacios para correr.

Sin embargo, el conjunto asiático también presenta limitaciones. Cuando debe asumir el protagonismo y enfrentar rivales replegados, le cuesta generar situaciones claras. En esos contextos, suele recurrir a centros o remates desde media distancia, recursos que reducen su capacidad de desequilibrio.

De cara al duelo con la Selección Argentina, el plan parece definido: ceder la posesión, reducir espacios en el centro del campo y apostar a recuperaciones rápidas para lanzar ataques directos. Será un desafío que pondrá a prueba la paciencia y la capacidad de elaboración del equipo argentino en el cierre de su participación en el Grupo J.

Jordania Selección Argentina Mundial 2026
Noticias relacionadas
Sionista avanzó a la serie interconferencia de la Liga Federal

Liga Federal: Sionista capitalizó la localía y avanzó de instancia

Brasil juega por el Grupo C.

Brasil se mide con Escocia en el cierre del grupo

El Grella de Patronato recibirá la primer final de la Copa Túnel Subfluvial 2026.

Patronato y Atlético Paraná abren la gran final de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Junto a Lionel Messi, festeja hoy su cumpleaños Juan Román Riquelme. La fecha coincide con el nacimiento del genial piloto de F1, Juan Manuel Fangio

Juan Manuel Fangio y Juan Román Riquelme nacieron un 24 de junio

Ver comentarios

Lo último

El 73,5% de los docentes asistió pese al paro en la provincia

El 73,5% de los docentes asistió pese al paro en la provincia

Jordania, el rival que apuesta al orden y el contraataque para desafiar a la Argentina en el Mundial 2026

Jordania, el rival que apuesta al orden y el contraataque para desafiar a la Argentina en el Mundial 2026

OSER actualizó el sistema de reintegros para salud mental: el monto por sesión asciende a 20.000 pesos

OSER actualizó el sistema de reintegros para salud mental: el monto por sesión asciende a 20.000 pesos

Ultimo Momento
El 73,5% de los docentes asistió pese al paro en la provincia

El 73,5% de los docentes asistió pese al paro en la provincia

Jordania, el rival que apuesta al orden y el contraataque para desafiar a la Argentina en el Mundial 2026

Jordania, el rival que apuesta al orden y el contraataque para desafiar a la Argentina en el Mundial 2026

OSER actualizó el sistema de reintegros para salud mental: el monto por sesión asciende a 20.000 pesos

OSER actualizó el sistema de reintegros para salud mental: el monto por sesión asciende a 20.000 pesos

Denuncian a la argentina Andrea Pochak por prevaricato y corrupción

Denuncian a la argentina Andrea Pochak por prevaricato y corrupción

Niño fue internado con un extraño síndrome: investigan si lo provocó un queso

Niño fue internado con un extraño síndrome: investigan si lo provocó un queso

Policiales
La Justicia precisó el plazo para tratar la apelación a la condena de Juan Ruiz Orrico

La Justicia precisó el plazo para tratar la apelación a la condena de Juan Ruiz Orrico

Imputaron por presunto cohecho pasivo a ex jefe del Paso Cerrito

Imputaron por presunto cohecho pasivo a ex jefe del Paso Cerrito

Indignación por robo y destrozos en escuela rural de Concordia

Indignación por robo y destrozos en escuela rural de Concordia

Excluyen de la matrícula a abogado tras seguidilla de hechos violentos y condena

Excluyen de la matrícula a abogado tras seguidilla de hechos violentos y condena

Motociclista se salvó de ser aplastado por el conductor ebrio de pala mecánica

Motociclista se salvó de ser aplastado por el conductor ebrio de pala mecánica

Ovación
APB: Olimpia tomó ventaja en las semifinales

APB: Olimpia tomó ventaja en las semifinales

Juan Manuel Fangio y Juan Román Riquelme nacieron un 24 de junio

Juan Manuel Fangio y Juan Román Riquelme nacieron un 24 de junio

Adrián Viso le dio una medalla internacional a Entre Ríos en el Iberoamericano U20

Adrián Viso le dio una medalla internacional a Entre Ríos en el Iberoamericano U20

Liga Federal: Sionista capitalizó la localía y avanzó de instancia

Liga Federal: Sionista capitalizó la localía y avanzó de instancia

Wenceslao Mansilla, listo para dar el golpe en tierras Millonarias

Wenceslao Mansilla, listo para dar el golpe en tierras Millonarias

La provincia
El 73,5% de los docentes asistió pese al paro en la provincia

El 73,5% de los docentes asistió pese al paro en la provincia

OSER actualizó el sistema de reintegros para salud mental: el monto por sesión asciende a 20.000 pesos

OSER actualizó el sistema de reintegros para salud mental: el monto por sesión asciende a 20.000 pesos

Niño fue internado con un extraño síndrome: investigan si lo provocó un queso

Niño fue internado con un extraño síndrome: investigan si lo provocó un queso

Ramiro Piérola: la vocación detrás del quirófano

Ramiro Piérola: la vocación detrás del quirófano

Gualeguaychú lleva el Carnaval del País a una muestra internacional

Gualeguaychú lleva el Carnaval del País a una muestra internacional

Dejanos tu comentario