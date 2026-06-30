AMET convoca a paro y movilizacion en defensa del sistema previsional y por la apertura urgente de paritarias

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) informa a la comunidad educativa y a la opinión pública que ha resuelto convocar a Paro y Movilización para el día miércoles 1 de julio de 2026, en rechazo al proyecto de reforma jubilatoria y en defensa de los derechos previsionales de las trabajadoras y los trabajadores. La medida de fuerza también tiene como eje central exigir al Gobierno Provincial el llamado urgente a paritarias, ámbito indispensable para la discusión de las condiciones salariales y laborales del sector docente. En este sentido, AMET recuerda que el pasado 22 de junio reiteró formalmente ante la Secretaría de Trabajo el pedido de apertura de la mesa paritaria, sin haber obtenido hasta el momento una respuesta favorable. La falta de convocatoria representa un incumplimiento del diálogo institucional y profundiza la incertidumbre que atraviesan las y los trabajadores de la educación. Frente a este escenario, AMET ratifica su compromiso con la defensa de la educación pública, del salario docente y de un sistema previsional justo, convocando a toda la docencia a participar activamente del paro y de la movilización. La unidad y la participación son fundamentales para defender los derechos conquistados y reclamar respuestas concretas a las legítimas demandas del sector.