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Se multiplican las acciones por el retorno del tren: asambleistas se concentraron en la estación

Asamblea Ciudadana, con apoyo de alumnos en apeaderos y recolección de firmas, denuncia que, pese a pruebas técnicas, la inspección nacional sigue ausente

30 de junio 2026 · 13:06hs
Asamblea Ciudadana

Asamblea Ciudadana, con apoyo de alumnos en apeaderos y recolección de firmas, denuncia que, pese a pruebas técnicas, la inspección nacional sigue ausente

La lucha por la restitución del servicio ferroviario que de lunes a sábado une Paraná con La Picada entró en una fase de mayor visibilidad. Lo que comenzó como una preocupación por la parálisis del ramal se transformó en una ofensiva social donde las acciones de protesta se multiplican diariamente, sumando el apoyo de diversos sectores.

Movilización en la estación

En la mañana de este martes, integrantes de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná, junto a vecinos de Colonia Ensayo, Colonia Avellaneda y San Benito realizaron una contundente actividad en la estación de ferrocarril de Paraná. El objetivo fue realizar una denuncia pública contra lo que consideran una política de "vaciamiento" por parte del gobierno nacional, a la cual, según los manifestantes, el gobierno provincial se adherió por omisión.

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Alicia Glauser, referente de la Asamblea Ciudadana Vecinalista destacó en diálogo con UNO que esta acción presencial busca demostrar que la ciudadanía está "de pie" y que no se detendrán hasta que el tren vuelva a funcionar, porque se trata "de un derecho adquirido. Es un medio de transporte barato y ecológico para jubilados, estudiantes y trabajadores en general. No podemos dejar que den de baja el servicio y además, hay que entender que, de no volver a funcionar, corren riesgo 38 puestos de trabajo", sostuvo.

El grito de las nuevas generaciones

Uno de los momentos más significativos y emocionantes de este martes se vivió en el apeadero Jorge Méndez de La Picada, donde un grupo de estudiantes de la escuela primaria Bernardo O’Higgins esperó el paso de la formación y entre cánticos y banderas, los niños y jóvenes corearon pidiendo el regreso del tren, evidenciando el impacto directo que la falta del servicio tiene en su acceso a la educación. Cabe recordar que, tras la suspensión, los usuarios deben afrontar un costo de 4.000 pesos en colectivo, una cifra prohibitiva para muchas familias.

Firmas y presión legislativa

La recolección de firmas sigue siendo un pilar fundamental del reclamo. Hasta la fecha, se reunieron más de 5.000 firmas digitales exigiendo la vuelta del servicio que conecta Paraná con Colonia Avellaneda, Sauce Montrull y La Picada. En paralelo, usuarios autoconvocados mantuvieron reuniones con legisladores nacionales y provinciales, como Andrea Zoff, Blanca Osuna y Adán Bahl, exigiéndoles un compromiso firme para que la Provincia gestione ante la Nación el retorno inmediato del ramal.

Pruebas sin inspectores nacionales

Durante la mañana de este martes, se registraron movimientos técnicos en las vías. Según informaron trabajadores del área, el tren realizó tres viajes de prueba (dos hacia Jorge Méndez y uno a Colonia Avellaneda) exclusivamente con personal operativo. Sin embargo, la indignación creció entre los vecinos al confirmarse que, a pesar de estas pruebas que demuestran que el ramal está en "perfectas condiciones", no viajaron inspectores desde la Nación para realizar la supervisión formal necesaria para la autorización del servicio.

Ante la falta de respuestas oficiales, la comunidad analiza profundizar las medidas de fuerza, incluyendo posibles cortes en la Ruta Nacional 12

tren acciones asamblea Paraná La Picada
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