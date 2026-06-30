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El dólar oficial subió $5: cuál fue su cotización este martes

Este martes, el dólar oficial subió $5 y cerró a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta. Los otros dólares también subieron.

30 de junio 2026 · 17:03hs
El dólar oficial subió $5 y cerró a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta. 

El dólar oficial subió $5 y cerró a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta. 

El dólar oficial en el Banco Nación cerró este martes a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta, con una suba de $5 con relación al último cierre. La cifra significó un alza de 5% en junio, una variación muy superior a la inflación esperada para el mismo período, la cual se ubicaría por debajo de 2%.

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El comportamiento del dólar oficial

Este crecimiento dejó en rojo las operaciones de “carry trade”, en las cuales se invierten los pesos a tasas altas para luego comprar una mayor cantidad de dólares. Según estimaciones, la pérdida de esta maniobra fue de 2,5%.

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La evaluación registró la mayor participación histórica de escuelas y estudiantes. El 76,9% de alumnos de sexto grado alcanzó los niveles satisfactorios.

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El menor ingreso de divisas por parte del agro y las obligaciones negociables (ON), sumado a la mayor demanda, generó la escalada del dólar durante el sexto mes.

En el segmento mayorista, el resultado es similar: cerró junio en $1.481,5 y subió 5,2% en el mes. Sin embargo, la brecha con el techo cambiario continúa siendo marcada (actualmente en $1.806,92).

Los tipos de cambio financieros terminaron muy por encima de los $1.500, donde el MEP lo hizo a $1.512,05 (+5,4% en el mes) y el Contado Con Liquidación (CCL) a $1.561,52 (+5% mensual).

El dólar blue o informal finalizó en $1.515 y se incrementó casi el triple (5,9%) de la inflación esperada para junio.

Otros datos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) desaceleró el ritmo de compras y adquirió US$1.371 millones. Con el último dato, el volumen mensual quedó como el más bajo del año.

En el frente financiero, el riesgo país cayó a los 426 puntos -producto de un buen desempeño de los bonos soberanos- y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street promedian pérdidas que superan el 4%.

Dólar oficial cotización martes
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