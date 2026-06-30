Liga Federal: Primer paso para Urquiza y Sionista

Urquiza de Santa Elena visitará a River por los 16avos de final de la Liga Federal. Sionista recibe a Caza y Pesca de Don Torcuato

Urquiza de Santa Elena y Sionista iniciarán este martes sus series correspondiente a los 16avos de final de la Liga Federal de Básquet 2026. Desde las 20.30, el elenco del norte entrerriano visitará a River Plate en el Microestadio del club porteño, mientras que a las 21 el Centro Juventud será anfitrión de Caza y Pesca de Don Torcuato en el estadio Moisés Flesler.

Urquiza llega con confianza tras superar una complicada serie frente a Gimnasia y Esgrima de Rosario. Luego de caer 91-75 como visitante, el conjunto santelenense revirtió la eliminatoria con dos victorias consecutivas en el norte entrerriano (89-76 y 84-77).

El equipo dirigido por Leonardo Villagra, que finalizó primero en el Grupo A de la Conferencia Litoral, intentará cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas fuera de casa. Su último triunfo como visitante fue el 7 de abril, cuando venció a Rivadavia Juniors de Santa Fe por 77-69, resultado que terminó siendo determinante para quedarse con el primer puesto de su zona.

Del otro lado estará River Plate. El Millonario culminó primero en la Zona C de la Conferencia Metropolitana con un récord de 10 victorias y cuatro derrotas. En condición de local perdió únicamente dos encuentros durante la etapa regular —ante Sportivo Pilar y Unión Vecinal—, pero llega con cuatro triunfos consecutivos en Núñez. En los playoffs eliminó sucesivamente a CASA de Padua (2-0) y a Unión Vecinal de Munro (2-0).

Sionista abre la serie en el Moisés Flesler

Sionista, por su parte, tendrá una exigente prueba frente a Caza y Pesca. El Centro Juventud fue tercero en la etapa regular con un registro de siete victorias y cinco derrotas. En el Moisés Flesler solamente perdió dos encuentros durante esa fase, frente a Rivadavia Juniors de Santa Fe y Recreativo. En los playoffs dejó en el camino a La Armonía con un contundente 2-0 y luego protagonizó una dura serie ante Rosario Central.

Caza y Pesca fue el mejor equipo de la Zona A de la Conferencia Metropolitana, con un récord de 12 triunfos y dos caídas. Además, mostró una notable regularidad como visitante, donde ganó siete de sus nueve compromisos.

En la postemporada eliminó a San Andrés por 2-0 y a Los Indios de Moreno por 2-1.