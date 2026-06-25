Mundial 2026: ¿En que instancia se cruzarían Argentina y Brasil?

La Selección Argentina y la Canarinha ratificaron su condición de candidato en el Mundial 2026. Podrían enfrentarse en instancia decisiva.

La Selecció Argentina y Brasil confirmaron su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 y ratificaron su condición de candidatas al título. Tanto la Albiceleste como la Canarinha lograron asegurar el liderazgo de sus respectivos grupos y ya comienzan a proyectar su camino en la fase eliminatoria.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tuvo un arranque perfecto en el Grupo J. En su debut derrotó con contundencia a Argelia por 3 a 0 y posteriormente superó a Austria por 2 a 0. Con esos resultados, el conjunto nacional alcanzó los seis puntos y se garantizó anticipadamente el primer puesto de la zona, independientemente de lo que ocurra en la última fecha.

Además de la eficacia en ataque, Argentina mostró una sólida estructura defensiva al mantener su arco invicto en las dos primeras presentaciones, una señal alentadora de cara a los compromisos de eliminación directa.

Por su parte, Brasil selló el liderazgo del Grupo C en la tercera y última jornada. Luego de un empate 1 a 1 ante Marruecos y una victoria 3 a 0 sobre Haití, la Verdeamarela cerró la fase de grupos con una contundente goleada 3 a 0 frente a Escocia, resultado que le permitió finalizar en la cima de las posiciones.

Argentina y Brasil, en el mismo cuadro en el Mundial 2026

De esta manera, las dos potencias sudamericanas cumplieron con los pronósticos y avanzaron a la siguiente instancia entre los mejores equipos del certamen. A medida que se define el cuadro de eliminación directa, comienza a tomar fuerza una posibilidad que ilusiona y genera expectativa en todo el continente: un eventual cruce entre Argentina y Brasil en semifinales.

Para que ese clásico sudamericano se concrete, ambos seleccionados deberán superar con éxito las rondas previas. De ocurrir, el Mundial 2026 podría ofrecer uno de los enfrentamientos más esperados del fútbol internacional, con dos históricos candidatos disputando un lugar en la gran final.