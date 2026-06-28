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Cómo la Justicia se enteró de la fuga de "Petro", condenado por trata sexual en Entre Ríos

La Justicia dictó la captura internacional de Rubén Cabra tras constatar que el condenado por trata sexual se fugó tras su sentencia de 10 años de prisión.

28 de junio 2026 · 16:31hs
Cabra se fugó tras escuchar su sentencia condenatoria.

Cabra se fugó tras escuchar su sentencia condenatoria.

La Justicia Federal de Concepción del Uruguay emitió una alerta para dar con el paradero de Rubén Alberto “Petro” Cabra, de 43 años, quien desapareció tras ser condenado a 10 años de prisión por trata de personas con fines de explotación sexual. El descubrimiento de su huida se produjo de manera escalonada cuando las fuerzas de seguridad intentaron hacer efectiva la notificación de su sentencia.

El proceso de notificación formal comenzó el 16 de junio, día en que el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay dictó el veredicto. Cabra participó de la audiencia de manera virtual a través de la plataforma Zoom desde la provincia de Chaco. Sin embargo, la presencialidad digital no garantizó su sujeción a la justicia.

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La fuga

Según supo UNO, el quiebre se detectó el 20 de junio, cuando efectivos de la Sección Villa Ángela (Chaco) de Gendarmería Nacional se presentaron en los domicilios vinculados al condenado para que firmara el acta de compromiso de las reglas de conducta impuestas. Fue en ese momento cuando los agentes constataron que Cabra ya no estaba en los lugares declarados.

La Justicia pudo reconstruir los movimientos del prófugo gracias a las visitas a tres propiedades en la ciudad chaqueña de Villa Ángela. En la calle Berna N°330, los efectivos encontraron a una cuñada de Cabra, quien manifestó que residía allí desde hacía apenas cuatro días. La mujer reveló un dato clave: el condenado se había llevado todas sus pertenencias pocos días antes, coincidiendo con la fecha de su condena.

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En tanto, en la Avenida Kennedy 450, su pareja afirmó haber perdido contacto con él hacía aproximadamente un mes. Mientras que en un tercer domicilio, la madre de Cabra dio una respuesta similar, asegurando desconocer el paradero de su hijo desde hacía semanas.

Ante esta evidencia, el juez de Cámara, Sebastián Gallino, dictó la resolución Nº 29/2026, declarando a Cabra en rebeldía por haberse ausentado del lugar asignado para su residencia sin licencia del tribunal.

Cabe recordar que, además de la pena de prisión a Cabra, el tribunal le impuso una reparación económica de 65.292.000 pesos para la víctima. También se ordenó el decomiso del inmueble utilizado para la explotación y el embargo de una motocicleta. Actualmente, la ejecución de la pena permanece en suspenso mientras las fuerzas internacionales intentan localizar al condenado tras su desaparición coordinada con la lectura de su sentencia.

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El caso

La investigación judicial se inició en 2019 a raíz de una denuncia recibida a través de la Línea 145, que fue derivada a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo. Tras un análisis preliminar, las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Minatta, que —a través de medidas de investigación— logró identificar a la víctima en 2021. Inicialmente, la causa involucraba a dos imputados del caso, pero el dueño del prostíbulo —Rubén Ángel Cabra, tío del actual condenado— falleció antes de ser llamado a declaración indagatoria, por lo que su sobrino quedó como único acusado.

Según la acusación, los hechos comenzaron en 2006 cuando la víctima, de entonces 17 años, recibió una oferta laboral engañosa en la ciudad chaqueña de Villa Ángela. Una vez trasladada a Concepción del Uruguay, fue recibida en el prostíbulo denominado Snack Bar -ubicado estratégicamente en el acceso a "La Histórica", específicamente en la intersección de las Rutas Nacionales 14 y Provincial 39 - donde fue obligada a prostituirse bajo un régimen de violencia física y amenazas que se extendió hasta octubre o noviembre de 2008.

El testimonio de la víctima ante la justicia fue estremecedor. Relató que durante el tiempo que permaneció cautiva en el local nocturno, el actual condenado no solo la obligaba a prostituirse, sino que la sometía a constantes violaciones, golpes y la drogaba para doblegar su voluntad. Las amenazas eran una herramienta de control permanente: Cabra le aseguraba que, si intentaba algo, le prendería fuego la casa a su familia en el Chaco y lastimaría a sus hermanos.

La denunciante también destacó que, a pesar de los numerosos "pases" sexuales que se veía obligada a realizar bajo coacción, nunca recibió pago alguno, permaneciendo en una situación de total vulnerabilidad y desamparo. A pesar del terror imperante, la víctima intentó escapar del prostíbulo en dos oportunidades antes de lograr finalmente su libertad.

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