Lionel Messi no ocultó su felicidad por el inicio del Mundial 2026

Lionel Messi marcó un doblete en el triunfo de la Selección Argentina contra Austria, triunfo 2 a 0 por la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026, triunfo que le permitió a la Albiceleste clasificarse a los 16avos de final.

Luego de su tremenda actuación en Dallas que le permitió adueñarse en soledad del récord como máximo goleador de la historia de los Mundiales habló la Pulga y centró su alegría en la victoria que sostiene con puntaje ideal al seleccionado nacional.

"La verdad que muy feliz por el triunfo sobre todo, fue un triunfo importantísimo, muy duro y trabajado. Nos da tranquilidad para lo que viene, esto es el Mundial, todos partidos muy igualados, muy intensos. Estamos por haber sumado seis puntos y la clasificación", inició al recibir el premio a la figura del encuentro respecto al récord que le arrebató a Miroslav Klose y agregó: "La verdad que está espectacular cómo se dio. Hoy tuve el penal que pude haber aumentado, pero si hacía el penal quizás no llegaba a los otros dos tampoco. Nunca se sabe pero feliz por el resultado, la participación y el trabajo del equipo".

Instantes más tarde, la Pulga habló con la prensa y ahondó sobre su felicidad por el comienzo con dos victorias, el cual permite picar el boleto a la próxima instancia a falta de una jornada de competencia: "Felicidad por el triunfo, que fue muy duro. Sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos bajar lo más mínimo porque ellos eran muy intensos. Feliz por el resultado, la clasificación, para nosotros sumar de a seis nos permite tener una semana más tranquila. Muy contentos".

"Estaba dentro de nuestros planes tener las dos victorias, no iba a ser fácil porque son partidos muy igualados y nadie regala nada. Es verdad que ellos no nos hicieron daño, se hizo un partido muy difícil, había que jugar muy rápido y por momentos lo hicimos. Lo importante era la clasificación, siempre está en nuestro planes ganar todos los partidos: somos Argentina y vamos a buscar los partidos ante cualquier rival, no es fácil y hay que demostrar dentro de la cancha y hoy se hizo", indicó.

Lionel Messi va por más

En cuanto a cómo atraviesa su sexta participación en una Copa del Mundo con su mejor inicio en lo que respecta a participación goleadora, el astro rosarino celebró la gran relación dentro del grupo de trabajo como con los hinchas de cara a la búsqueda de su segunda coronación en el plano internacional. "Todos los vivimos de esa manera, todo este grupo y plantel lo vive así y lo vivió así durante toda esta etapa. Cuando este grupo se junta disfruta de estar juntos, del día a día, de ver a la gente así, de darle este tipo de alegrías", inició.

"Gracias a Dios ya les pudimos dar varias e intentaremos seguir en esta dinámica, esta sintonía con la gente ilusionado. Como dije recién, es pasito a pasito. Es largo, es difícil y prepáranos como nos preparamos cada partido. Lo vivo especial como siempre lo viví, yo disfruto de jugar y pasarla bien dentro de la cancha. Hubo un momento en que estaba con mucha bronca con el penal pero lo pudimos revertir, sacar la ventaja y quedarnos con los tres puntos que es lo más importante", redondeó con una sonrisa.