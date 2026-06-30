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Asciende a 1.943 la cifra de muertos y a 10.571 los heridos por los terremotos en Venezuela

Desde Venezuela se informó que asciende a 1.943 la cifra de muertos y a 10.571 los heridos por los terremotos. Continúa la búsquda de sobrevivientes.

30 de junio 2026 · 17:28hs
Asciende a 1.943 la cifra de muertos y a 10.571 los heridos por los terremotos en Venezuela.

Afp

Asciende a 1.943 la cifra de muertos y a 10.571 los heridos por los terremotos en Venezuela.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este martes que asciende a 1.943 el número de muertos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio, mientras que la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de edificios derrumbados ingresó en su fase crítica.

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Datos sobre los sismos en Venezuela

Los sismos dejaron 10.571 heridos, a la vez que 15.866 personas permanecen damnificadas y otras 22.619 reciben atención en centros de salud. El balance sobre la cantidad de víctimas informada el lunes indicaba 1.719 fallecidos, y 5.034 heridos.

Dos terremotos sacudieron Venezuela y se activaron alertas por posible tsunami.

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Rodríguez detalló que los equipos de emergencia lograron rescatar a 6.461 personas. Precisó que entre 13.400 y 13.500 personas consiguieron evacuar la zona del desastre por sus propios medios o con ayuda de sus familiares durante las primeras horas de la crisis.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que un contingente de más de 3.300 rescatistas procedentes de 27 países -coordinados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- ya opera en las áreas críticas para reforzar las tareas de excavación y auxilio.

En tanto, la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela señala que un total de 42.655 siguen sin contacto, mientras que 15.097 ya fueron localizadas sobre un total de 57.752 reportadas como buscadas.

Sobre el mismo tema, la ONG Comité Internacional de Rescate (IRC) estimó que “casi 50.000 personas” continúan desaparecidas en La Guaira y Caracas bajo los escombros de estructuradas colapsadas. Además, dijo que sus equipos en el terreno y los de aliados han podido constatar la falta de necesidades básicas para los sobrevivientes, como agua potable.

“La respuesta no está a la altura de la magnitud de las necesidades humanitarias. Los servicios médicos de los centros de salud y las unidades móviles están desbordados, los refugios están a plena capacidad y los servicios de agua y electricidad siguen interrumpidos en todas las zonas afectadas”, indicó el IRC en el comunicado.

“Los rescates que quedan son muy difíciles”: los desafíos de las brigadas en La Guaira a medida que se agota el tiempo

“Nos quedan los rescates más difíciles y más riesgosos”, reconoció desde La Guaira Exequiel Gallardo, miembro del Grupo USAR de Bomberos de Chile, reportó la cadena estadounidense CNN.

Heridos Terremotos Venezuela
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