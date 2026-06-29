Uno Entre Rios | Ovación | Nico Paz

Nico Paz confirmó que seguirá en el Como

El mediocampista de la Selección Argentina, Nico Paz, aseguró que su continuidad en el club italiano era "la mejor opción" para su carrera.

29 de junio 2026 · 17:59hs
Nico Paz confirmó que seguirá en el Como

Nico Paz confirmó que seguirá en el Como

Nico Paz, mediocampista de la Selección Argentina, resolvió su futuro en pleno Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá: anunció que seguirá en el Como de Italia, luego de difíciles negociaciones con Real Madrid, tal como anticipó su padre Pablo Paz.

El habilidoso zurdo rompió el silencio en redes sociales e informó que es un hecho su continuidad en el conjunto italiano, donde se afianzó como figura (y logró clasificarse a la próxima Champions League).

Los incidentes en un partido de fútbol en Carcarañá, Santa Fe. Este lunes falleció el policía.

Murió el policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Alerta de la ONU por una ola de calor el día de la final de la Copa del Mundo

Alerta de la ONU por una ola de calor el día de la final de la Copa del Mundo

Nico Paz confirmó que seguirá en el Como

Nico Paz confirmó que seguirá en el Como

Nico Paz confirmó que seguirá en el Como

"Tras muchas semanas meditando, he decidido que la mejor opción para mi carrera en estos momentos es seguir en el Como otro año más", expresó en redes sociales. Y añadió: "Me dio la oportunidad de crecer y convertirme en el jugador que soy hoy en día".

"Creo personalmente que esta es la mejor decisión tanto para mí como para el Real Madrid, ya que es un año muy importante en esta etapa de mi carrera y una oportunidad única para seguir creciendo como futbolista y prepararme de la mejor manera para el futuro", sentenció.

En las últimas horas, Pablo Paz -su padre y representante- había asegurado que "Real Madrid lo quería mucho" y que, "si se ejerce la cláusula de recompra, podrá volver a Madrid en el futuro".

"El Real Madrid C. F., el Como 1907 y Nico Paz han alcanzado un acuerdo para que el jugador permanezca la próxima temporada 2026-2027 en el club italiano. Dicho acuerdo, que se ha llevado a cabo a petición del propio jugador, contempla asimismo que el Real Madrid mantiene una opción unilateral de recompra de los derechos federativos de Nico Paz para la temporada 2027-2028", expresaron desde el club madrileño en un comunicado oficial.

Nico Paz se consagró esta temporada como una de las grandes revelaciones de la Serie A, liderando al Como a una clasificación histórica para la Champions y afianzándose, poco a poco, en la Albiceleste.

Formado en la cantera del Real Madrid, el joven talento llegó al club del norte de Italia en 2024 guardándose el Real Madrid una opción de recompra y conservando el 50 % de sus derechos económicos.

Según informó Marca, ahora su continuidad en el Como se logró luego de una acuerdo entre el club italiano y Real Madrid por 60 millones de euros. A su vez, el Merengue tendrá una cláusula de recompra unilateral por una cifra cercana a los 80 millones.

Nico Paz Cómo Selección Argentina Italia
Noticias relacionadas
El Torneo Provincial sigue con su desarrollo.

Se jugó otro capítulo del Torneo Provincial de la UER

El brujo que maldijo a Kane predijo la eliminacion de Argentina ante Cabo Verde

El brujo que maldijo a Kane predijo la eliminación de Argentina ante Cabo Verde

mundial 2026: brasil lo dio vuelta sobre la hora, vencio a japon y avanzo a octavos de final

Mundial 2026: Brasil lo dio vuelta sobre la hora, venció a Japón y avanzó a octavos de final

Brasil quiere consolidarse como candidato a ganar el Mundial 2026.

Brasil y Japón se miden por un lugar en los octavos del Mundial 2026

Ver comentarios

Lo último

Murió el policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Murió el policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Venezuela: la NASA informó que unos 59.000 edificios habrían sido dañados o destruidos por los terremotos

Venezuela: la NASA informó que unos 59.000 edificios habrían sido dañados o destruidos por los terremotos

Alerta de la ONU por una ola de calor el día de la final de la Copa del Mundo

Alerta de la ONU por una ola de calor el día de la final de la Copa del Mundo

Ultimo Momento
Murió el policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Murió el policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Venezuela: la NASA informó que unos 59.000 edificios habrían sido dañados o destruidos por los terremotos

Venezuela: la NASA informó que unos 59.000 edificios habrían sido dañados o destruidos por los terremotos

Alerta de la ONU por una ola de calor el día de la final de la Copa del Mundo

Alerta de la ONU por una ola de calor el día de la final de la Copa del Mundo

Se jugó otro capítulo del Torneo Provincial de la UER

Se jugó otro capítulo del Torneo Provincial de la UER

El brujo que maldijo a Kane predijo la eliminación de Argentina ante Cabo Verde

El brujo que maldijo a Kane predijo la eliminación de Argentina ante Cabo Verde

Policiales
Autovía Artigas. volcó un camión a la altura de Ubajay

Autovía Artigas. volcó un camión a la altura de Ubajay

Concordia: detuvieron a un hombre luego de que una joven fuera encontrada sin vida

Concordia: detuvieron a un hombre luego de que una joven fuera encontrada sin vida

Cómo la Justicia se enteró de la fuga de Petro, condenado por trata sexual en Entre Ríos

Cómo la Justicia se enteró de la fuga de "Petro", condenado por trata sexual en Entre Ríos

Contrabando de neumáticos en Entre Ríos: confirman procesamientos y embargos millonarios

Contrabando de neumáticos en Entre Ríos: confirman procesamientos y embargos millonarios

Detenido en Diamante por evadir control y dañar moto policial

Detenido en Diamante por evadir control y dañar moto policial

Ovación
Murió el policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Murió el policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Nico Paz confirmó que seguirá en el Como

Nico Paz confirmó que seguirá en el Como

Actividad deportiva inclusiva en Paraná con la Liga Argentina de Natación Paralímpica

Actividad deportiva inclusiva en Paraná con la Liga Argentina de Natación Paralímpica

Se jugó otro capítulo del Torneo Provincial de la UER

Se jugó otro capítulo del Torneo Provincial de la UER

Neuquén sigue en lo más alto de la Liga Paranaense

Neuquén sigue en lo más alto de la Liga Paranaense

La provincia
Tren Paraná - La Picada: continúa la recolección de firmas para pedir por el retorno del servicio

Tren Paraná - La Picada: continúa la recolección de firmas para pedir por el retorno del servicio

La Secretaría de Trabajo convocó a audiencia tras cierre de fábrica de baterías en Gualeguaychú

La Secretaría de Trabajo convocó a audiencia tras cierre de fábrica de baterías en Gualeguaychú

Paraná: 10 locales con promociones para comer ñoquis al 50%

Paraná: 10 locales con promociones para comer ñoquis al 50%

Paraná: usuarios de colectivos piden cartelería, precisión horaria y mejor trato de los choferes

Paraná: usuarios de colectivos piden cartelería, precisión horaria y mejor trato de los choferes

Cronograma de Pagos: el 1 inicia el pago de salarios a la administración pública

Cronograma de Pagos: el 1 inicia el pago de salarios a la administración pública

Dejanos tu comentario