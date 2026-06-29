El mediocampista de la Selección Argentina, Nico Paz, aseguró que su continuidad en el club italiano era "la mejor opción" para su carrera.

Nico Paz, mediocampista de la Selección Argentina, resolvió su futuro en pleno Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá: anunció que seguirá en el Como de Italia, luego de difíciles negociaciones con Real Madrid, tal como anticipó su padre Pablo Paz.

El habilidoso zurdo rompió el silencio en redes sociales e informó que es un hecho su continuidad en el conjunto italiano, donde se afianzó como figura (y logró clasificarse a la próxima Champions League).

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Nico Paz confirmó que seguirá en el Como

Nico Paz confirmó que seguirá en el Como

"Tras muchas semanas meditando, he decidido que la mejor opción para mi carrera en estos momentos es seguir en el Como otro año más", expresó en redes sociales. Y añadió: "Me dio la oportunidad de crecer y convertirme en el jugador que soy hoy en día".

"Creo personalmente que esta es la mejor decisión tanto para mí como para el Real Madrid, ya que es un año muy importante en esta etapa de mi carrera y una oportunidad única para seguir creciendo como futbolista y prepararme de la mejor manera para el futuro", sentenció.

En las últimas horas, Pablo Paz -su padre y representante- había asegurado que "Real Madrid lo quería mucho" y que, "si se ejerce la cláusula de recompra, podrá volver a Madrid en el futuro".

"El Real Madrid C. F., el Como 1907 y Nico Paz han alcanzado un acuerdo para que el jugador permanezca la próxima temporada 2026-2027 en el club italiano. Dicho acuerdo, que se ha llevado a cabo a petición del propio jugador, contempla asimismo que el Real Madrid mantiene una opción unilateral de recompra de los derechos federativos de Nico Paz para la temporada 2027-2028", expresaron desde el club madrileño en un comunicado oficial.

Nico Paz se consagró esta temporada como una de las grandes revelaciones de la Serie A, liderando al Como a una clasificación histórica para la Champions y afianzándose, poco a poco, en la Albiceleste.

Formado en la cantera del Real Madrid, el joven talento llegó al club del norte de Italia en 2024 guardándose el Real Madrid una opción de recompra y conservando el 50 % de sus derechos económicos.

Según informó Marca, ahora su continuidad en el Como se logró luego de una acuerdo entre el club italiano y Real Madrid por 60 millones de euros. A su vez, el Merengue tendrá una cláusula de recompra unilateral por una cifra cercana a los 80 millones.