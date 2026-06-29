Uno Entre Rios | Ovación | pelota a mano

Pelota a Mano: Paraná vivió un fin de semana a pura competencia con el torneo "3 por el Saque"

El certamen de pelota a mano tuvo lugar Club de Pescadores y Náutico Paraná durante el fin de semana, con un buen marco de participantes.

29 de junio 2026 · 23:12hs
Los finalistas del torneo de Pelota a mano.

Gentileza organización.

Los finalistas del torneo de Pelota a mano.

El Club de Pescadores y Náutico Paraná fue escenario durante el fin de semana de una intensa competencia de pelota a mano con la disputa del torneo oficial “3 por el Saque”, certamen que reunió a destacados jugadores de la categoría Elite en dos jornadas cargadas de emoción, nivel y partidos de gran jerarquía.

Desde el viernes por la tarde comenzaron a disputarse los encuentros correspondientes a la fase de grupos y, ya el sábado, la acción ingresó en su etapa decisiva con cuartos de final, semifinales y la gran final.

Marruecos ganó 3-2 en penales a Países Bajos y clasificó a octavos de final del Mundial 2026

Marruecos se impuso por penales a Países Bajos y enfrentará a Canadá en octavos

El correntino firmó contrato con Independiente hasta diciembre de 2027.

Maximiliano Meza fue presentado en Independiente

Los resultados del torneo de pelota a mano

En los cuartos de final, las parejas clasificadas protagonizaron duelos muy parejos:

Pablo Urrutia – Adrián Godoy vencieron a Servando Álvarez Maldonado – Diego Veloz.

Yamil Altamirano – Juan Mistura superaron a Bruno Maiolo – Lisandro Molina.

Eduardo Brunengo – Martín Veloz derrotaron a Diego Rodríguez – Pablo Sain.

Joel Altamirano – Gastón Godoy hicieron lo propio ante Fernando Martínez – Marcelo Pais.

Las semifinales elevaron aún más el nivel competitivo. Por un lado, Urrutia-Godoy se enfrentaron a Altamirano-Mistura en un partido de alto voltaje, mientras que en la otra llave Brunengo-Veloz se midieron con Joel Altamirano-Godoy.

Final

Tras una jornada intensa, quedaron definidos los finalistas: Yamil Altamirano y Juan Mistura, con Pablo Sain como suplente, y la dupla compuesta por Eduardo Brunengo y Martín Veloz.

La entrega de premios a los ganadores del torneo de Pelota a mano.

La entrega de premios a los ganadores del torneo de Pelota a mano.

La gran final fue el cierre ideal para un torneo que mantuvo al público expectante de principio a fin. Con un altísimo nivel técnico y gran entrega en cada punto, los finalistas brindaron un espectáculo acorde a la magnitud del certamen.

Más allá de los resultados, el torneo volvió a ratificar el crecimiento de la pelota a mano en Paraná y la región, con una convocatoria destacada y una organización que estuvo a la altura de un evento de primer nivel. El Club de Pescadores y Náutico Paraná volvió a convertirse en un punto de referencia para esta disciplina, consolidando un espacio clave para el desarrollo y la difusión del deporte.

pelota a mano Paraná Club de Pescadores y Náutico Paraná
Noticias relacionadas
Banco Provincial, campeón del Torneo Dos Orillas de Damas.

Banco Provincial es el campeón del Torneo Dos Orillas de Damas

Wenceslao Mansilla realizó 40 peleas en el deporte rentado.

Wenceslao Mansilla anunció su retiro del pugilismo profesional

patronato oficializo la salida de marcos enrique

Patronato oficializó la salida de Marcos Enrique

Paraguay festejó a lo grande en Estados Unidos.

Hazaña histórica de Paraguay en el Mundial: eliminó a Alemania por penales

Ver comentarios

Lo último

Marruecos se impuso por penales a Países Bajos y enfrentará a Canadá en octavos

Marruecos se impuso por penales a Países Bajos y enfrentará a Canadá en octavos

Pelota a Mano: Paraná vivió un fin de semana a pura competencia con el torneo 3 por el Saque

Pelota a Mano: Paraná vivió un fin de semana a pura competencia con el torneo "3 por el Saque"

Axel Kicillof en Entre Ríos: Hoy la responsabilidad histórica es organizarse para ganar

Axel Kicillof en Entre Ríos: "Hoy la responsabilidad histórica es organizarse para ganar"

Ultimo Momento
Marruecos se impuso por penales a Países Bajos y enfrentará a Canadá en octavos

Marruecos se impuso por penales a Países Bajos y enfrentará a Canadá en octavos

Pelota a Mano: Paraná vivió un fin de semana a pura competencia con el torneo 3 por el Saque

Pelota a Mano: Paraná vivió un fin de semana a pura competencia con el torneo "3 por el Saque"

Axel Kicillof en Entre Ríos: Hoy la responsabilidad histórica es organizarse para ganar

Axel Kicillof en Entre Ríos: "Hoy la responsabilidad histórica es organizarse para ganar"

Maximiliano Meza fue presentado en Independiente

Maximiliano Meza fue presentado en Independiente

Cerró definitivamente QBien Indumentaria tras el derrumbe del techo

Cerró definitivamente Q'Bien Indumentaria tras el derrumbe del techo

Policiales
Autovía Artigas. volcó un camión a la altura de Ubajay

Autovía Artigas. volcó un camión a la altura de Ubajay

Concordia: detuvieron a un hombre luego de que una joven fuera encontrada sin vida

Concordia: detuvieron a un hombre luego de que una joven fuera encontrada sin vida

Cómo la Justicia se enteró de la fuga de Petro, condenado por trata sexual en Entre Ríos

Cómo la Justicia se enteró de la fuga de "Petro", condenado por trata sexual en Entre Ríos

Contrabando de neumáticos en Entre Ríos: confirman procesamientos y embargos millonarios

Contrabando de neumáticos en Entre Ríos: confirman procesamientos y embargos millonarios

Detenido en Diamante por evadir control y dañar moto policial

Detenido en Diamante por evadir control y dañar moto policial

Ovación
Pelota a Mano: Paraná vivió un fin de semana a pura competencia con el torneo 3 por el Saque

Pelota a Mano: Paraná vivió un fin de semana a pura competencia con el torneo "3 por el Saque"

Murió el policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Murió el policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Wenceslao Mansilla anunció su retiro del pugilismo profesional

Wenceslao Mansilla anunció su retiro del pugilismo profesional

Maximiliano Meza fue presentado en Independiente

Maximiliano Meza fue presentado en Independiente

Banco Provincial es el campeón del Torneo Dos Orillas de Damas

Banco Provincial es el campeón del Torneo Dos Orillas de Damas

La provincia
Axel Kicillof en Entre Ríos: Hoy la responsabilidad histórica es organizarse para ganar

Axel Kicillof en Entre Ríos: "Hoy la responsabilidad histórica es organizarse para ganar"

Cerró definitivamente QBien Indumentaria tras el derrumbe del techo

Cerró definitivamente Q'Bien Indumentaria tras el derrumbe del techo

La Justicia ratificó la detención de Edgardo Kueider y avanza la causa por contrabando y lavado

La Justicia ratificó la detención de Edgardo Kueider y avanza la causa por contrabando y lavado

Tren Paraná - La Picada: continúa la recolección de firmas para pedir por el retorno del servicio

Tren Paraná - La Picada: continúa la recolección de firmas para pedir por el retorno del servicio

La Secretaría de Trabajo convocó a audiencia tras cierre de fábrica de baterías en Gualeguaychú

La Secretaría de Trabajo convocó a audiencia tras cierre de fábrica de baterías en Gualeguaychú

Dejanos tu comentario