Pelota a Mano: Paraná vivió un fin de semana a pura competencia con el torneo "3 por el Saque"

El certamen de pelota a mano tuvo lugar Club de Pescadores y Náutico Paraná durante el fin de semana, con un buen marco de participantes.

El Club de Pescadores y Náutico Paraná fue escenario durante el fin de semana de una intensa competencia de pelota a mano con la disputa del torneo oficial “3 por el Saque”, certamen que reunió a destacados jugadores de la categoría Elite en dos jornadas cargadas de emoción, nivel y partidos de gran jerarquía.

Desde el viernes por la tarde comenzaron a disputarse los encuentros correspondientes a la fase de grupos y, ya el sábado, la acción ingresó en su etapa decisiva con cuartos de final, semifinales y la gran final.

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Los resultados del torneo de pelota a mano

En los cuartos de final, las parejas clasificadas protagonizaron duelos muy parejos:

Pablo Urrutia – Adrián Godoy vencieron a Servando Álvarez Maldonado – Diego Veloz.

Yamil Altamirano – Juan Mistura superaron a Bruno Maiolo – Lisandro Molina.

Eduardo Brunengo – Martín Veloz derrotaron a Diego Rodríguez – Pablo Sain.

Joel Altamirano – Gastón Godoy hicieron lo propio ante Fernando Martínez – Marcelo Pais.

Las semifinales elevaron aún más el nivel competitivo. Por un lado, Urrutia-Godoy se enfrentaron a Altamirano-Mistura en un partido de alto voltaje, mientras que en la otra llave Brunengo-Veloz se midieron con Joel Altamirano-Godoy.

Final

Tras una jornada intensa, quedaron definidos los finalistas: Yamil Altamirano y Juan Mistura, con Pablo Sain como suplente, y la dupla compuesta por Eduardo Brunengo y Martín Veloz.

La entrega de premios a los ganadores del torneo de Pelota a mano.

La gran final fue el cierre ideal para un torneo que mantuvo al público expectante de principio a fin. Con un altísimo nivel técnico y gran entrega en cada punto, los finalistas brindaron un espectáculo acorde a la magnitud del certamen.

Más allá de los resultados, el torneo volvió a ratificar el crecimiento de la pelota a mano en Paraná y la región, con una convocatoria destacada y una organización que estuvo a la altura de un evento de primer nivel. El Club de Pescadores y Náutico Paraná volvió a convertirse en un punto de referencia para esta disciplina, consolidando un espacio clave para el desarrollo y la difusión del deporte.