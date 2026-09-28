Buenas noticias para Estudiantes: Giorgian De Arrascaeta se fracturó la muñeca

El mediocampista uruguayo de Flamengo se lesionó y se perderá las semifinales de la Copa Libertadores contra Estudiantes.

La goleada 4 a 1 de Uruguay sobre Corea del Sur de este lunes dejó un punto negativo en el elenco sudamericano: Giorgian De Arrascaeta, una de las figuras de la Celeste, sufrió una fractura en su muñeca izquierda y se perderá la semifinal de la Copa Libertadores entre Flamengo y Estudiantes .

El futbolista era una de las piezas fundamentales del conjunto charrúa, con gol y asistencia incluida. Sin embargo en el minuto 77, luego de resbalarse y caer sobre su brazo, abandonó el campo de juegó con claras muestras de dolor.

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Finalizado el encuentro, De Arrascaeta se realizó los estudios correspondientes, que revelaron la gravedad de la lesión. “Se confirmó una fractura en la muñeca izquierda con indicación de intervención quirúrgica. El jugador regresará a Brasil, donde será reevaluado antes del procedimiento y continuará con su proceso de recuperación”, informó Flamengo.

El cruce entre Estudiantes y Flamengo

De esta manera, el uruguayo quedó descartado para la semifinal de la Copa Libertadores ante Estudiantes, programada para el 15 de octubre en el estadio UNO de La Plata y para el 22 de dicho mes en Brasil.

La baja golpea de lleno al Mengao, ya que tanto la directiva como el cuerpo técnico consideran a De Arrascaeta una pieza irremplazable en el esquema del equipo.