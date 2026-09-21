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Copa Libertadores: Estudiantes tiene fecha y hora para las semifinales

El Pincha recibirá a Flamengo el jueves 15 de octubre, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. La revancha será el jueves 22.

21 de septiembre 2026 · 16:30hs
Estudiantes se vuelve a ver las caras con Flamengo en la Copa Libertadores.

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La Conmebol dio a conocer las fechas y horas que tendran los cuatro equipos para disputar las semifinales de la Copa Libertadores de América, en la cual Estudiantes de La Plata es el único representante argentino en la máxima competencia internacional en el continente.

El Pincha se medirá con Flamengo en una serie que comenzará el jueves 15 de octubre en Argentina; este primer partido presenta varios problemas para el equipo argentino, que por el momento deberá mudar la localía por no cumplir con las 4.000 localidades reservadas para los visitantes que exige la organización del torneo.

 Estudiantes se impuso con un golazo de Alexis Castro. 

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El presidente del club, Juan Sebastián Verón, estaría negociando para que haya un permiso especial de 2.000 entradas a cambio de que en Brasil se permita la misma cantidad. Además, los estadios que se evalúan son los de Lanús y Racing, ya que el estadio Diego Armando Maradona de La Plata (antes llamado Único) está reservado para otros partidos y tiene fechas de recitales.

Por otro lado, la revancha será el jueves 22, cuando el Mengao reciba a Estudiantes en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro. Ambos encuentros se disputarán a las 21.30.

En la otra llave, Fluminense, tras dejar afuera a Platense, deberá enfrentarse a Palmeiras el 14 en el encuentro de ida y el 21 de octubre se definirá el segundo finalista de la Copa Libertadores 2026.

Estudiantes podría incorporar un defensor

Estudiantes de La Plata cuenta con la posibilidad de modificar la lista de futbolistas que lo representarán en la semifinal de la Copa Libertadores 2026, con la posibilidad de reforzarse con un defensor.

Los defensores Leandro González Pírez y Tobías Palacios llegaron al límite de amarillas y se perderán el partido de ida, por lo que es un puesto que podría ser reforzado de cara a un encuentro fundamental.

Estudiantes tiene tiempo hasta el viernes 9 de octubre para realizar modificaciones en la lista de jugadores habilitados para jugar la semifinal de la Copa Libertadores, por lo que la posibilidad de realizar una incorporación en el sector defensivo del equipo toma fuerza.

Copa Libertadores Estudiantes Flamengo Conmebol
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