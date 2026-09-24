Santa Elena: el innovador proyecto del Instituto D-67 Fernando Torres Vilches Alumnos del instituto técnico de Santa Elena diseñaron y fabricaron un andador de marcha y bipedestación con soporte pélvico y axilar para un adulto mayor de la localidad 24 de septiembre 2026 · 14:23hs

En Santa Elena (departamento La Paz) estudiantes de la institución técnica crearon un dispositivo de movilidad personalizado en el marco de sus Prácticas Profesionalizantes. El proyecto surgió para responder a la necesidad concreta de un integrante de la comunidad, quien brindó información clave sobre sus condiciones de uso y las características requeridas para el equipo. Para concretar el diseño, los jóvenes definieron medidas antropométricas, realizaron cálculos de estructuras, seleccionaron materiales y aplicaron conocimientos de soldadura, ergonomía, resistencia de materiales y seguridad e higiene.

Santa Elena: el innovador proyecto del Instituto D-67 Fernando Torres Vilches Acompañamiento docente y evaluación del prototipo El proceso incluyó la planificación por etapas, la construcción del dispositivo y distintas instancias de prueba y evaluación técnica. A lo largo del proyecto, los alumnos contaron con la orientación y supervisión constante de sus docentes tutores. De este modo, los contenidos teóricos abordados en el aula y el taller se tradujeron en una solución funcional adaptada al usuario.

El Gobierno provincial saldó la deuda con los bomberos voluntarios Entre Ríos deberá adecuar la provisión de alimentos escolares a los estándares de nutrición saludable

Valoración institucional y formación integral La directora de Educación de Gestión Privada del Consejo General de Educación (CGE), Judith Trembecki, destacó que la iniciativa transformó un obstáculo individual en una oportunidad de crecimiento para la comunidad educativa. Asimismo, la funcionaria valoró las propuestas escolares que permiten contextualizar el aprendizaje frente a demandas reales del entorno. Más allá de la capacitación técnica, la experiencia fortaleció la autonomía, la capacidad de resolver problemas, el trabajo colaborativo, la comunicación, la responsabilidad y la ética profesional de los estudiantes