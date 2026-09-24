Uno Entre Rios | La Provincia | Santa Elena

Santa Elena: el innovador proyecto del Instituto D-67 Fernando Torres Vilches

Alumnos del instituto técnico de Santa Elena diseñaron y fabricaron un andador de marcha y bipedestación con soporte pélvico y axilar para un adulto mayor de la localidad

24 de septiembre 2026 · 14:23hs
Santa Elena: el innovador proyecto del Instituto D-67 Fernando Torres Vilches

En Santa Elena (departamento La Paz) estudiantes de la institución técnica crearon un dispositivo de movilidad personalizado en el marco de sus Prácticas Profesionalizantes. El proyecto surgió para responder a la necesidad concreta de un integrante de la comunidad, quien brindó información clave sobre sus condiciones de uso y las características requeridas para el equipo. Para concretar el diseño, los jóvenes definieron medidas antropométricas, realizaron cálculos de estructuras, seleccionaron materiales y aplicaron conocimientos de soldadura, ergonomía, resistencia de materiales y seguridad e higiene.

Santa Elena: el innovador proyecto del Instituto D-67 Fernando Torres Vilches

Santa Elena: el innovador proyecto del Instituto D-67 Fernando Torres Vilches

Acompañamiento docente y evaluación del prototipo

El proceso incluyó la planificación por etapas, la construcción del dispositivo y distintas instancias de prueba y evaluación técnica. A lo largo del proyecto, los alumnos contaron con la orientación y supervisión constante de sus docentes tutores. De este modo, los contenidos teóricos abordados en el aula y el taller se tradujeron en una solución funcional adaptada al usuario.

El Gobierno provincial saldó la deuda con los bomberos voluntarios.

El Gobierno provincial saldó la deuda con los bomberos voluntarios

entre rios debera adecuar la provision de alimentos escolares a los estandares de nutricion saludable

Entre Ríos deberá adecuar la provisión de alimentos escolares a los estándares de nutrición saludable

Valoración institucional y formación integral

La directora de Educación de Gestión Privada del Consejo General de Educación (CGE), Judith Trembecki, destacó que la iniciativa transformó un obstáculo individual en una oportunidad de crecimiento para la comunidad educativa. Asimismo, la funcionaria valoró las propuestas escolares que permiten contextualizar el aprendizaje frente a demandas reales del entorno. Más allá de la capacitación técnica, la experiencia fortaleció la autonomía, la capacidad de resolver problemas, el trabajo colaborativo, la comunicación, la responsabilidad y la ética profesional de los estudiantes

Santa Elena Proyecto Estudiantes
Noticias relacionadas
El colectivo: la historia del invento argentino que revolucionó el transporte de pasajeros

El colectivo: la historia del invento argentino que revolucionó el transporte de pasajeros

Volcó un camión cargado de pollos congelados y vecinos se llevaron la mercadería.

Volcó un camión cargado de pollos congelados y vecinos se llevaron la mercadería

Frigerio anunció un programa para proteger el salario de empleados públicos y jubilados.

Frigerio anunció un programa para proteger el salario de empleados públicos y jubilados

Advirtierten sobre el avanzado deterioro de este ejemplar escaso. Está ubicado en avenida Ejército. Una obra en construcción podrían estar afectando su salud

Paraná: temen por el secado de un lapacho blanco

Ver comentarios

Lo último

Juan Pablo Loustau dirigirá el crucial encuentro entre Patronato y San Martín

Juan Pablo Loustau dirigirá el crucial encuentro entre Patronato y San Martín

El Gobierno provincial saldó la deuda con los bomberos voluntarios

El Gobierno provincial saldó la deuda con los bomberos voluntarios

Entre Ríos deberá adecuar la provisión de alimentos escolares a los estándares de nutrición saludable

Entre Ríos deberá adecuar la provisión de alimentos escolares a los estándares de nutrición saludable

Ultimo Momento
Juan Pablo Loustau dirigirá el crucial encuentro entre Patronato y San Martín

Juan Pablo Loustau dirigirá el crucial encuentro entre Patronato y San Martín

El Gobierno provincial saldó la deuda con los bomberos voluntarios

El Gobierno provincial saldó la deuda con los bomberos voluntarios

Entre Ríos deberá adecuar la provisión de alimentos escolares a los estándares de nutrición saludable

Entre Ríos deberá adecuar la provisión de alimentos escolares a los estándares de nutrición saludable

Una uruguayense llega a Discovery con Supervivencia al Desnudo: Náufragos

Una uruguayense llega a Discovery con "Supervivencia al Desnudo: Náufragos"

Santa Elena: el innovador proyecto del Instituto D-67 Fernando Torres Vilches

Santa Elena: el innovador proyecto del Instituto D-67 Fernando Torres Vilches

Policiales
Paraná: harán pericia psiquiátrica al cura César Schmidt para determinar si es imputable

Paraná: harán pericia psiquiátrica al cura César Schmidt para determinar si es imputable

Nuevo homicidio en Paraná: un hombre fue apuñalado tras una pelea

Nuevo homicidio en Paraná: un hombre fue apuñalado tras una pelea

San José: en allanamiento por amenazas secuestran drogas y armas

San José: en allanamiento por amenazas secuestran drogas y armas

Rescataron al conductor de un camión que volcó en la Ruta 14

Rescataron al conductor de un camión que volcó en la Ruta 14

Juan Ruiz Orrico: el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de Casación

Juan Ruiz Orrico: el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de Casación

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El Gobierno provincial saldó la deuda con los bomberos voluntarios

El Gobierno provincial saldó la deuda con los bomberos voluntarios

Entre Ríos deberá adecuar la provisión de alimentos escolares a los estándares de nutrición saludable

Entre Ríos deberá adecuar la provisión de alimentos escolares a los estándares de nutrición saludable

Santa Elena: el innovador proyecto del Instituto D-67 Fernando Torres Vilches

Santa Elena: el innovador proyecto del Instituto D-67 Fernando Torres Vilches

El colectivo: la historia del invento argentino que revolucionó el transporte de pasajeros

El colectivo: la historia del invento argentino que revolucionó el transporte de pasajeros

Volcó un camión cargado de pollos congelados y vecinos se llevaron la mercadería

Volcó un camión cargado de pollos congelados y vecinos se llevaron la mercadería

Dejanos tu comentario