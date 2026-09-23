Paraná: jornada sobre consumos digitales y uso responsable de tecnologías para estudiantes

La actividad fue organizada por el CGE junto a Uader y la Municipalidad de Paraná, en el marco de Hablemos De, para promover diálogo y prevención.

Paraná: estudiantes participaron de una jornada sobre consumos digitales y uso responsable de tecnologías.

El Consejo General de Educación (CGE) desarrolló en Paraná una instancia de sensibilización sobre los consumos digitales problemáticos, destinada a estudiantes adolescentes, en el marco de la campaña Hablemos De.

La propuesta se realizó de manera articulada con la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y la Municipalidad de Paraná. El objetivo fue generar un espacio de diálogo y reflexión sobre el uso responsable de las tecnologías y los entornos digitales.

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La jornada se llevó a cabo en el salón Mariano Moreno, donde estudiantes adolescentes participaron de actividades vinculadas con distintas situaciones relacionadas con los consumos digitales y sus posibles efectos en la vida cotidiana.

Prevención y acompañamiento a adolescentes en Paraná

La campaña Hablemos De impulsa acciones de sensibilización y prevención sobre diferentes problemáticas que atraviesan a las comunidades educativas.

En ese marco, el diálogo y la reflexión son planteados como herramientas para acompañar a adolescentes y jóvenes frente a situaciones vinculadas con sus prácticas cotidianas y el uso de las tecnologías.

Desde el CGE destacaron la importancia de generar instancias que permitan acercar herramientas a las comunidades educativas y promover espacios de escucha, intercambio y construcción colectiva.

Trabajo articulado con instituciones

La actividad también permitió fortalecer el trabajo conjunto entre el organismo educativo, instituciones académicas y el gobierno local.

Desde el CGE señalaron que la articulación con distintos actores permite ampliar las propuestas destinadas a abordar temáticas de interés para adolescentes y jóvenes desde una perspectiva preventiva y educativa.

En este sentido, las instancias de sensibilización forman parte de las acciones que el organismo desarrolla para acompañar a las comunidades educativas y favorecer la participación de estudiantes.

Más espacios de reflexión

La jornada forma parte de una serie de iniciativas impulsadas para abordar distintas temáticas que atraviesan a adolescentes y jóvenes.

El objetivo es continuar generando espacios de participación, escucha y reflexión en diferentes comunidades educativas de la provincia, mediante propuestas que permitan abordar estas cuestiones de manera preventiva y colectiva.