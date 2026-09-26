En un final con escándalo, Central venció a Estudiantes y se quedó con la Supercopa Internacional

Central le ganó 3-1 al Pincha en Santiago del Estero y se consagró campeón. En el cierre se registraron incidentes con los jugadores de Estudiantes.

El primer tiempo fue muy accidentado para el equipo de La Plata. A poco del inicio, Gabriel Neves sufrió, lo que pareciera ser, la fractura de su muñeca tras una mala caída en una disputa en la mitad de la cancha. El uruguayo fue atendido inmediatamente y se fue en ambulancia de la cancha.

A través de esta lesión, Jalil Elías ingresó en lugar del ex Independiente y ocho minutos después, al querer cortar una contra de Rosario Central, también se lesionó y tuvo que ser reemplazado. Por lo tanto, Alexander Medina tuvo que gastar dos ventanas en dos cambios diferentes en tan sólo 18 minutos de partido.

Minutos más tarde, Di María clavó un tremendo golazo de tiro libre para empatar el encuentro y, a poco del final de la primera parte, le cobraron un polémico penal al Canalla a instancias del VAR, que el Fideo capitalizó para dar vuelta el resultado.

Además de las bajas de Neves y Elías, el Pincha también tendrá que estar atento al estado físico de Guido Carrillo que pidió el cambio a los 20 minutos del segundo tiempo. Esto será clave para los próximos partidos que se le avecinan a Estudiantes por los cuartos de final de la Copa Argentina y la semifinal de la Copa Libertadores.

En la última jugada del partido, con Fernando Muslera que fue a buscar al área en búsqueda del empate agónico, el conjunto rosarino rescató la pelota y Julián Fernández convirtió el 3-1 definitivo. En el festejo se armó lío entre los futbolistas y el partido terminó en un escándalo.

Central, campeón

Finalmente, Central, que tuvo algunas chances más para estirar la ventaja y sellar el partido, levantó la Supercopa Internacional con Di María como el héroe de la tarde. Ahora, el Canalla se suma a Racing, Talleres y Vélez como los campeones del torneo.