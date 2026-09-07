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Los convocados de Boca para recibir a San Pablo: con Leandro Paredes, pero sin Milton Delgado

El capitán forma parte de los citados para la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el juvenil no se recuperó de la lesión y apunta para la vuelta, al igual que Ayrton Costa y Malcom Braida.

7 de septiembre 2026 · 18:57hs
Los convocados de Boca para recibir a San Pablo: con Leandro Paredes

Los convocados de Boca para recibir a San Pablo: con Leandro Paredes, pero sin Milton Delgado.

Finalizado el último entrenamiento antes de la primera prueba de fuego en La Bombonera, Boca presentó la lista oficial de jugadores convocados para recibir a San Pablo este martes por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La nómina va de la mano con lo anunciado en conferencia de prensa por Rodolfo Arruabarrena: Leandro Paredes está, pero no así Milton Delgado.

Los convocados de Boca para recibir a San Pablo: con Leandro Paredes, pero sin Milton Delgado.

Los convocados de Boca para recibir a San Pablo: con Leandro Paredes, pero sin Milton Delgado.

Si bien que haya dicho presente en el banco de suplentes en el empate ante Gimnasia de Mendoza ya fue una buena señal, la gran novedad que se confirma es que el capitán está mejor de la molestia en su isquiotibial izquierdo y jugará desde el arranque ante el Tricolor. No obstante, el mediocampo no será el ideal, ya que el ausente será el Chelo, que apunta a volver para la revancha.

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Además de Delgado, las otras dos bajas principales entre los convocados de Boca tienen que ver con Ayrton Costa y Malcom Braida. El zaguero, titular con el Vasco hasta la lesión, todavía no logró recuperarse al ciento por ciento del desgarro en el isquiotibial y no fue incluido; similar al caso del ex San Lorenzo, quien sigue arrastrando un dolor muscular producto de un golpe sufrido durante los entrenamientos previos al partido con Recoleta.

Por ese motivo, Matías Satas, el juvenil de Boca Predio que hizo su debut el último fin de semana en la improvisada posición de lateral por la izquierda (es zaguero), nuevamente aparece entre las opciones del Xeneize. El zurdo de 18 años está en la nómina de buena fe de la Sudamericana y podría integrar el banco de suplentes el martes.

Los convocados de Boca para recibir a San Pablo

Otra de las ausencias que ya no sorprende en Boca es la de Milton Giménez, pero en su caso se trata estrictamente de una decisión técnica de Arruabarrena. El 9 no es prioridad para el entrenador y ni siquiera suma minutos, ya que Enner Valencia está cumpliendo el rol de sustituto de Miguel Merentiel. Lautaro Bianco es el otro que salió respecto a la nómina pasada.

El probable equipo de Boca para enfrentar a San Pablo

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Boca San Pablo Leandro Paredes La Bombonera
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