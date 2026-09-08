Boca Juniors venció al San Pablo por el primer cruce de los cuartos de final de la Sudamericana

Boca se llevó la victoria 1 a 0 gracias al único gol de Miguel Merentiel y le alcanzará el empate en el Morumbí para avanzar a las semifinales.

Boca ganó con el tanto de Merentiel.

Boca Juniors le ganó 1-0 al San Pablo en la Bombonera por el cruce de ida correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y se llevó una valiosa ventaja de cara a la revancha del próximo martes desde las 21:30 (hora argentina) en el estadio Morumbí de Brasil.

El único gol del encuentro lo marcó Miguel Merentiel con una linda acción individual a los 51 minutos de un trámite que tuvo a Álvaro Montero como una de las figuras porque el arquero del Xeneize tuvo dos excepcionales atajadas para impedir los tantos de Luciano y Domingos Duarte , una en cada tiempo.

Los convocados de Boca para recibir a San Pablo: con Leandro Paredes, pero sin Milton Delgado

Boca va por la ventaja en La Bombonera

Justamente, Duarte estuvo muy cerca de irse expulsado en el Tricolor porque el árbitro chileno Piero Maza le mostró la tarjeta roja por una falta sobre Leandro Paredes, pero cambió su decisión a instancias del VAR. Más allá de esto, el conjunto de Dorival Júnior sumó un dolor de cabeza con vistas a la vuelta porque Jonathan Calleri llegó a la tercera amarilla en la Sudamericana y quedará suspendido para el cruce de la siguiente semana.

Miguel Merentiel le dio la victoria a Boca Juniors en la Bombonera (Créditos: Reuters/Rodrigo Valle)

Ahora, Boca Juniors volverá a jugar este viernes desde las 21.30 contra Central Córdoba como local por la novena fecha del Torneo Clausura, mientras que San Pablo se medirá el sábado a partir de las 18:30 al Palmeiras en condición de visitante por la jornada 27 del Brasileirao.

El vencedor de esta llave se cruzará en semifinales con Independiente Santa Fe o Vasco da Gama, que igualaron sin goles en el primer duelo de la serie disputado en Colombia.

Minuto a minuto

¡FINAL DEL PARTIDO!

Boca Juniors se impuso por la mínima ante San Pablo como local.

¡Adicionaron cinco minutos!

84 minutos: segundo cambio en el Xeneize

Enner Valencia tomó el lugar de Alan Velasco.

78 minutos: primer cambio en Boca Juniors

Sebastián Villa reemplazó a Miguel Merentiel.

76 MINUTOS: ¡SE ANULÓ LA TARJETA ROJA!

El árbitro cambió su decisión de manera correcta a instancias del VAR para sacarle el castigo disciplinario a Domingos Duarte.

75 MINUTOS: DOMINGOS DUARTE, EXPULSADO

El futbolista del San Pablo recibió la tarjeta roja por una presunta infracción sobre Leandro Paredes

72 minutos: Velasco, a centímetros del segundo gol

El remate del ex Independiente en la periferia del área se fue muy cerca del palo derecho del arquero de San Pablo.

El uruguayo gritó en La Bombonera luego de una gran jugada colectiva ante el elenco brasileño

61 MINUTOS: ¡OTRA EXCELENTE ATAJADA DE MONTERO!

El arquero de Boca controló en dos tiempos un tiro cruzado de Domingos Duarte en el área.

51 MINUTOS: ¡GOLAZO DE BOCA JUNIORS!

Alan Velasco se asoció con Lautaro Blanco, quien mandó un centro rasante sobre el área, y Miguel Merentiel metió un tacazo para dejar quieta a la pelota en el área. En el primer intento, tapó Rafael y en el rebote la Bestia no perdonó para sellar el 1-0 en la Bombonera.

46 minutos: duro choque entre Rafael y Miguel Merentiel

El arquero de San Pablo salió a cortar un centro y se llevó puesto al delantero uruguayo en medio de la disputa por la pelota.

34 minutos: se animó Blanco desde lejos

El lateral izquierdo se desprendió del fondo y ejecutó un disparo en la puerta del área que se perdió por encima del travesaño

30 minutos: Calleri le erró al arco

El atacante del San Pablo recibió un centro atrás en el área y definió con la cara abierta de su botín derecho, pero su disparo se fue muy lejos del arco de Álvaro Montero.

22 minutos: volea desviada de Leandro Paredes

El volante central finalizó el ataque con un disparo de primera, que se perdió a metros del palo derecho de Rafael.

16 MINUTOS: ¡MANOTAZO CLAVE DE MONTERO!

El arquero de Boca Juniors despejó un cabezazo a corta distancia de Luciano al córner.

10 minutos: un primer boceto con Boca replegado y San Pablo con la pelota

El Tricolor maneja la tenencia en este inicio sin profundidad en el área de Álvaro Montero, mientras que el Xeneize apuesta al contragolpe.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

¡SALIERON LOS EQUIPOS A LA CANCHA!

Ya se viene el encuentro entre Boca Juniors y San Pablo en la Bombonera.

El once de Boca vs. San Pablo, por la Copa Sudamericana.

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La probable formación de San Pablo vs. Boca, por la Copa Sudamericana.

Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Wendell, Marcos Antonio, Danielzinho, Lucas Ramon; Gustavo Santana, Artur y Luciano. DT: Dorival Júnior.